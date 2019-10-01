Краснодарцы отстояли в суде автобусный маршрут № 183А

Арбитражный суд Краснодарского края 26 сентября признал недействительным приказ мэрии убрать автобусный маршрут № 183А

В июне администрация Краснодара сообщила об изменении нескольких муниципальных автобусных маршрутов. Так, до 31 декабря должны были изменить пять маршрутов и еще два — отменить. Среди них автобус № 183А, соединяющий станицу Елизаветинскую и поселок Березовый. Свое решение мэрия мотивировала необходимостью убрать дублирующие маршруты и пути следования, которыми почти никто не пользуется.

«У маршрута № 183А низкая наполняемость на конечных остановках, пассажиры используют его для поездок на небольшие расстояния, для поездок от одной конечной остановки до другой они не востребованы», — объяснял в конце августа замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов. Жители Елизаветинской не согласились с отменой работы автобуса № 183А и 27 августа вышли на массовый протест, сообщал «Московский комсомолец на Кубани». Один из перевозчиков через суд оспорил решение мэрии. В результате Арбитражный суд Краснодарского края отменил приказ мэрии о закрытии маршрута №183А, а также об изменении маршрутов № 121А (поселок «Вишневый сад» — хутор Черников) и № 4 (микрорайон «Губернский» — гипермаркет «Лента» на Западном обходе). В течение месяца администрация города может обжаловать решение, говорится в материалах суда.