В Краснодаре отменили четыре маршрутки и изменили маршруты пяти других
В Краснодаре с 31 декабря перестали ходить маршрутки № 32, 68, 74, 183А и изменили схему движения автобусы № 4, 38, 51, 121А, 155А
«Мы об этом объявляли за полгода. За это время провели встречи во всех территориях, обсудили с жителями предложения по отмене маршрутов, нашли наиболее оптимальные решения — в первую очередь, для пассажиров», — отметил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.
Все изменения касаются маршрутов, которые обслуживают частные перевозчики. При этом один из откорректированных маршрутов — № 4 — берет на обслуживание Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление; на линию выйдут автобусы большой вместимости.
Читайте также:
По словам Анфиногенова, основная причина прекращения работы четырех автобусов — большое дублирование другими маршрутами. А корректировки по пяти действующим маршрутам направлены на усовершенствование пути следования для удобства пассажиров.
В мэрии пояснили подробнее отмену каждого из маршрутов:
- № 32 «Юбилейный микрорайон — улица 3-я Трудовая» практически полностью дублируется с маршрутом № 38 «Юбилейный микрорайон — улица Средняя». Этот и другие альтернативные маршруты полностью закроют потребности горожан без увеличения количества пересадок.
- № 68 «НСТ "Градостроитель" — станица Елизаветинская» полностью дублируется маршрутом № 168А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество "Градостроитель"». По оценке специалистов, автобусы 168А полностью закроют существующие потребности в перевозках и будут доставлять пассажиров к более востребованному остановочному пункту.
- № 74 «НСТ "Речник" — станица Елизаветинская» полностью дублируется маршрутом № 174А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество "Речник"». При этом по маршруту № 74 работает всего один автобус малого класса, а по 174А — четыре автобуса среднего класса с достаточной вместимостью.
Читайте также:
- № 183А «Поселок Березовый — станица Елизаветинская» дублируется большим количеством других маршрутов: № 58, 105А, 106А и 182А, по которым в часы максимальных пиковых нагрузок работает 85 автобусов с общей провозной способностью 1050 человек в час, а их схемы движения обеспечивают не более двух пересадок для перемещения в любую точку города. Участок маршрута между ФМР и Елизаветинской обеспечивается маршрутами 138А, 155А, 166А и 174А. В Елизаветинской маршрут дублируется маршрутом № 33. В наиболее востребованном направлении — в центр Краснодара жители станицы могут уехать на автобусах 110А и 131А.
Также в мэрии прокомментировали изменение схемы движения пяти маршрутов:
- № 4 «Микрорайон "Губернский" — гипермаркет "Лента" (Западный Обход)» теперь в прямом и обратном направлениях пойдет по улице Дальней для повышения скорости перемещения.
- № 38 «Юбилейный микрорайон — улица Средняя» теперь будет заезжать на улицу Александры Приймак, где находится офис врача общей практики.
- № 51 «Улица Дмитрия Благоева — улица Академика Королева» пойдет в обоих направлениях по Российской, Тепличной, 2-й Тверской, Комарова и далее по маршруту. Это сделано для улучшения транспортного обслуживания жителей улицы Тепличной.
- № 121А «Коттеджный поселок "Вишневый сад" — мегацентр "Красная площадь" — хутор Черников» сокращается до улицы Гаврилова — со сменой наименования маршрута (Гаврилова вместо «Вишневого сада»). Изменения обеспечат более стабильную работу на востребованном участке пути. При этом поселок Плодородный обслуживается маршрутом № 46.
- № 155А «Бальнеолечебница — садоводческое товарищество "Кубанская Нива"» меняет схему на нескольких участках. Это позволит решить комплекс транспортных проблем жителей Елизаветинской, нескольких дачных товариществ и других территорий города.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году Общероссийское объединение пассажиров разработало поправки в закон, по которым власти не смогут закрывать маршруты общественного транспорта или менять график движения без одобрения граждан.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.