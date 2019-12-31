В Краснодаре отменили четыре маршрутки и изменили маршруты пяти других

«Мы об этом объявляли за полгода. За это время провели встречи во всех территориях, обсудили с жителями предложения по отмене маршрутов, нашли наиболее оптимальные решения — в первую очередь, для пассажиров», — отметил замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Все изменения касаются маршрутов, которые обслуживают частные перевозчики. При этом один из откорректированных маршрутов — № 4 — берет на обслуживание Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление; на линию выйдут автобусы большой вместимости.