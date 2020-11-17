Власти Краснодара не хотят возвращать эвакуаторы на улицы, а парковку на выходных предложили сделать бесплатной
16 ноября в администрации Краснодара коснулись темы парковок и штрафования за неоплату
Напомним, в начале октября в краснодарских соцсетях отметили, что в городе перестали работать эвакуаторы. Как стало известно порталу Юга.ру из своих источников, причиной была нехватка инспекторов ГИБДД, которые обычно сопровождают эвакуаторы. А в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю ответили, что на Кубани выросло число ДТП по вине водителей, поэтому сотрудников ГИБДД перенаправляют на дежурства вблизи мест концентрации аварий.
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10 ноября в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что в городе возобновят систему штрафов за неоплату парковки. Это случилось после того, как в федеральном законодательстве приняли изменения, которые теперь позволяют муниципалитету выписывать административные штрафы. Для отслеживания планируется использовать мобильные комплексы видеофиксации.
16 ноября на планерке в администрации снова подняли тему городских парковок. Глава Краснодара Евгений Первышов объяснил, почему в городе больше не работают эвакуаторы:
«Мы прекратили практику по задействованию эвакуаторов для эвакуации машин, которые бросают в городе, припарковывая под запрещающими знаками. Но мы договаривались о том, что наладим совместную работу, используя современные технологии по наказанию нарушителей правил дорожного движения. Не хочется возвращать эвакуаторы на проезжую часть, они в любом случае будут создавать заторовые ситуации. Здесь мы должны найти совместное решение с отделом ГИБДД по городу Краснодару».
Помимо системы, которая будет фиксировать неоплату парковок, мэр предложил установить порядок, при котором начнут фиксировать машины под запрещающими знаками, добавили в пресс-службе администрации Краснодара. При этом надо будет установить разграничения:
«Допустим, открытые парковки будут платными с понедельника по пятницу, а в субботу и воскресенье они должны быть для жителей города бесплатными, штрафы в эти дни не должны взыматься. В этой части должно быть определенное послабление, давайте его продумаем и внедрим в жизнь», — сказал Первышов.
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