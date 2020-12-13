Девять пациентов с COVID-19 умерли за сутки на Кубани
В Краснодарском крае 13 декабря умерли девять человек с диагнозом коронавирус
Напомним, за последние сутки в регионе коронавирусом заразились 184 человека. Всего за период пандемии болезнь диагностировали у 24 тыс. 375 пациентов, умерли 703 человека, в том числе 9 за последние сутки.
Опершртаб Кубани рассказал, что два человека умерли в Краснодаре. 65-летний сочинец скончался в специализированной клинической инфекционной больнице. Он был подключен к ИВЛ, анализ на коронавирус оказался положительным. Спасти его не удалось: у него также были заболевания сердца. Второй стала 80-летняя краснодарка с подтвержденным COVID-19 — она умерла в госпитале для ветеранов войны. У женщины были гипертония и пиелонефрит [воспалительный процесс в почках инфекционного происхождения].
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Еще два пациента умерли в Сочи. В горбольнице № 5 скончалась 86-летняя жительница Туапсинского района. На фоне COVID-19 у нее развилась внебольничная двусторонняя пневмония, она также страдала гипертонией. В городской больнице № 3 умерла 72-летняя жительница Сочи с диагностированным коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией. У нее были гипертония и сахарный диабет.
Еще два жителя Курганинского района умерли в Лабинской ЦРБ: 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. На фоне коронавирусной инфекции у них развилась двусторонняя пневмония в тяжелой форме.
Седьмой летальный случай зафиксировали в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. Туда поступил 74-летний мужчина в тяжелом состоянии, его подключили к ИВЛ, однако спасти не смогли. Диагноз: COVID-19 и гипертония.
В Тихорецкой ЦРБ скончался 82-летний житель Новопокровского района. У него на КТ выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. Сопутствующее заболевание: сосудистое поражение головного мозга.
Девятый смертельный случай зафиксировали в Крымской ЦРБ. В больницу доставили 72-летнюю жительницу Новороссийска. На фоне коронавируса у нее развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также она страдала гипертонией, хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом.
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