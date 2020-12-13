Девять пациентов с COVID-19 умерли за сутки на Кубани

В Краснодарском крае 13 декабря умерли девять человек с диагнозом коронавирус

Опершртаб Кубани рассказал, что два человека умерли в Краснодаре . 65-летний сочинец скончался в специализированной клинической инфекционной больнице. Он был подключен к ИВЛ, анализ на коронавирус оказался положительным. Спасти его не удалось: у него также были заболевания сердца. Второй стала 80-летняя краснодарка с подтвержденным COVID-19 — она умерла в госпитале для ветеранов войны. У женщины были гипертония и пиелонефрит [воспалительный процесс в почках инфекционного происхождения].

Напомним, за последние сутки в регионе коронавирусом заразились 184 человека. Всего за период пандемии болезнь диагностировали у 24 тыс. 375 пациентов, умерли 703 человека, в том числе 9 за последние сутки.

Еще два пациента умерли в Сочи . В горбольнице № 5 скончалась 86-летняя жительница Туапсинского района. На фоне COVID-19 у нее развилась внебольничная двусторонняя пневмония, она также страдала гипертонией. В городской больнице № 3 умерла 72-летняя жительница Сочи с диагностированным коронавирусом и двусторонней полисегментарной пневмонией. У нее были гипертония и сахарный диабет.

Еще два жителя Курганинского района умерли в Лабинской ЦРБ : 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. На фоне коронавирусной инфекции у них развилась двусторонняя пневмония в тяжелой форме.

Седьмой летальный случай зафиксировали в инфекционной больнице № 3 Новороссийска . Туда поступил 74-летний мужчина в тяжелом состоянии, его подключили к ИВЛ, однако спасти не смогли. Диагноз: COVID-19 и гипертония.

В Тихорецкой ЦРБ скончался 82-летний житель Новопокровского района . У него на КТ выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. Сопутствующее заболевание: сосудистое поражение головного мозга.