Кондратьев: туристам можно приезжать в Новый год на Кубань, но массово гулять — нельзя

Как писали Юга.ру, в ноябре власти Кубани решили запретить новогодние корпоративы, а также утренники. При этом руководство не раз заявляло о предстоящем курортном сезоне в горах края во время новогодних праздников.

9 декабря глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что главная задача — обеспечить общественную и эпидемиологическую безопасность в регионе. Предполагается, что основной поток туристов направится в Сочи, однако «к наплыву гостей должны быть готовы и другие курортные территории»:

«Там мы предусмотрим дополнительные медицинские бригады. При этом позаботимся, чтобы без медпомощи не остались и жители нашего края».

При этом губернатор отметил, что «важно не допустить массовых гуляний». Он добавил, что на центральных площадях, в скверах и парках будут дежурить полицейские и более 7,5 тыс. казаков. Также в усиленном режиме будут работать коммунальные и экстренные службы, так как в условиях домашнего празднования Нового года актуален вопрос пожарной безопасности.