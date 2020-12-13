На Кубани COVID-19 официально выявили у 24 тыс. 375 человек
В Краснодарском крае 13 декабря коронавирусом заболели 184 человека и 9 умерли
Всего в России за сутки коронавирус выявили у 28 тыс. 80 человек в 85 регионах, их них 19,6% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 488 человек, а выздоровели 20 тыс. 277 пациентов. Больше всего зараженных в Москве (6 тыс. 425), Санкт-Петербурге (3 тыс. 768) и Московской области (1 тыс. 444).
На юге и Северном Кавказе лидируют Ростовская область (391), Крым (351), Ставропольский край (236), Краснодарский край (184), Дагестан (152), Чечня (140), Адыгея и Кабардино-Балкария (по 100), Карачаево-Черкесия (94), Северная Осетия (86), Ингушетия (84) и Севастополь (78).
Таким образом, всего в России диагностировали 2 млн 653 тыс. 928 человек с COVID-19 в 85 регионах. За период пандемии умер 46 тыс. 941 пациент.
Читайте также:
В оперштабе Кубани сообщили, что среди 184 зараженных 108 женщин и 76 мужчин в возрасте до 91 года, в том числе четверо детей. Больше всего заболевших коронавирусом в Краснодаре (71), в остальном случаи распределились так:
- 13 — в Сочи;
- 9 — в Апшеронском районе;
- 8 — в Туапсинском районе;
- по 7 — в Анапе, Абинском и Кавказском районах;
- по 6 — в Армавире, Белореченском, Северском, Темрюкском и Павловском районах;
- по 4 — в Геленджике, Каневском и Крымском районах;
- по 3 — в Ленинградском, Отрадненском, Тимашевском, Гулькевичском и Тбилисском районах;
- 2 — в Новокубанском районе;
- по 1 — в Новороссийске, Успенском и Белоглинском районах.
Читайте также:
Всего с начала пандемии в крае COVID-19 официально подтвердили у 24 тыс. 375 человек, в том числе у 2 тыс. 85 детей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 429,5. С выздоровлением за период пандемии выписали 16 тыс. 464 пациента (+105 за сутки), умерли 703 человека (+9). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 больных и еще 5 — на ЭКМО в краевой клинической больнице №1.
За весь период пандемии с подозрением на коронавирус к медикам обратились 114 тыс. 488 человек.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Партнерский«Можно снимать не только жевание чьих-то носков»
Владимир Полищук — о молодежи и «Играх разума»