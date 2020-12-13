На Кубани COVID-19 официально выявили у 24 тыс. 375 человек

Всего в России за сутки коронавирус выявили у 28 тыс. 80 человек в 85 регионах , их них 19,6% не имели клинических проявлений болезни. Умерли 488 человек, а выздоровели 20 тыс. 277 пациентов. Больше всего зараженных в Москве (6 тыс. 425), Санкт-Петербурге (3 тыс. 768) и Московской области (1 тыс. 444).

На юге и Северном Кавказе лидируют Ростовская область (391), Крым (351), Ставропольский край (236), Краснодарский край (184) , Дагестан (152), Чечня (140), Адыгея и Кабардино-Балкария (по 100), Карачаево-Черкесия (94), Северная Осетия (86), Ингушетия (84) и Севастополь (78).