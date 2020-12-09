Власти Геленджика заявили, что Кондратьев решил вернуть обсерваторы на курортах, но затем удалили новость

Краснодарский край

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В пресс-службе мэрии Геленджика 9 декабря заявили, что глава региона Вениамин Кондратьев решил вернуть обсерваторы на время новогодних каникул

В регионе 9 декабря прошло селекторное совещание действующего координационного совета по обеспечению безопасности в Краснодарском крае. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что на время новогодних праздников в край приедут около 400 тыс. гостей. Из-за этого в регионе планируют увеличить количество бригад скорой помощи, а всех туристов обяжут проходить термометрию в аэропортах и на ж/д вокзалах. Также все гостиницы должны быть обеспечены санитайзерами и масками, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика. Все развлекательные заведения будут закрыты с полуночи до 7:00.

Кроме того, в мэрии курорта заявили, что Кондратьев предложил на время новогодних каникул возобновить работу обсерваторов.

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«Это позволит в кратчайшие сроки локализовать опасность распространения вируса. Наряды казаков и полиции будут патрулировать площади, чтобы не допустить стихийных скоплений празднующих людей. Все это делается для того, чтобы по окончанию праздников не произошло резкого скачка числа заболевших коронавирусной инфекцией», — написала пресс-служба мэрии Геленджика на своем сайте и на страницах в соцсетях.

Однако спустя некоторое время абзац о возобновлении обсерваторов удалили со всех официальных страниц. Портал Юга.ру обратился в пресс-службу администрации Краснодарского края с просьбой прояснить ситуацию. Там обещали в скором времени подготовить ответ.

Геленджик Коронавирус Медицина Новый год

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