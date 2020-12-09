Власти Геленджика заявили, что Кондратьев решил вернуть обсерваторы на курортах, но затем удалили новость

В регионе 9 декабря прошло селекторное совещание действующего координационного совета по обеспечению безопасности в Краснодарском крае. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что на время новогодних праздников в край приедут около 400 тыс. гостей. Из-за этого в регионе планируют увеличить количество бригад скорой помощи, а всех туристов обяжут проходить термометрию в аэропортах и на ж/д вокзалах. Также все гостиницы должны быть обеспечены санитайзерами и масками, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика. Все развлекательные заведения будут закрыты с полуночи до 7:00.

Кроме того, в мэрии курорта заявили, что Кондратьев предложил на время новогодних каникул возобновить работу обсерваторов .