Новым атаманом Кубанского казачьего войска избрали вице-губернатора Александра Власова

Казаки Кубанского казачьего войска 12 декабря избрали нового атамана

Напомним, с 1990 года на протяжении 17 лет Кубанское казачье войско возглавлял атаман Владимир Громов. Интервью с ним можно прочитать здесь, а историю возрождения Кубанского казачества — тут. В 2007 году атаманом ККВ стал вице-губернатор Николай Долуда. В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества и через 2,5 месяца он сложил с себя полномочия вице-губернатора и обязанности атамана. Исполняющим обязанности атамана ККВ тогда назначили его заместителя Николая Первакова.

12 декабря в Краснодаре прошел выборный сбор Кубанского казачьего войска, на котором казаки единогласно избрали на пост атамана вице-губернатора Александра Власова. Из-за пандемии коронавируса большая часть казаков голосовала дистанционно. Теперь кандидатуру Власова на этом посту должен утвердить Владимир Путин, объяснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Александр Власов был казачьим сотником. В 2014 году его назначили атаманом Гулькевичского районного казачьего общества Кубанского казачьего войска. В 2020 году Власов также был назначен замглавы района, а в 30 сентября стал вице-губернатором по вопросам казачества и развитию спорта.

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На мероприятии губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в крае уже сделаны первые шаги для создания казачьей экономики — в пользовании Кубанского казачьего войска находится 23 тыс. га земли, действует 30 сельхозкооперативов, а во многих районах атаманы занимают должности заместителей глав. «Впереди — масштабные задачи. Нам нужно привлекать в казачество молодежь. Делать войско современным, надежным. Возвращаться к серьезной охране общественного порядка. Ответственность за дальнейшее развитие казачества — на плечах нового атамана», — сказал губернатор.

Как добавил председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко, для развития казачества в регионе уже создана необходимая правовая база.

«По инициативе губернатора внесены изменения в краевой закон, позволяющий казакам арендовать землю без торгов. Все возможности, чтобы зарабатывать у вас есть», — отметил председатель парламента Кубани.

Кроме того, атаман Всероссийского войска Николай Долуда рассказал, что ККВ является во многом примером для других реестровых войск.