Кубанское казачье войско вместо Долуды возглавил его заместитель Перваков

На мероприятии атаман Николай Долуда рассказал о проделанной за 12 лет работе и передал атаманскую булаву первому заместителю войскового атамана 71-летнему Николаю Первакову, сообщили на сайте ККВ 27 января.

Назначение Первакова и. о. атамана журналисту портала Юга.ру подтвердили в пресс-службе войска.

Напомним, 4 ноября президент России Владимир Путин назначил атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества. Через два с половиной месяца в связи с новой должностью Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора Краснодарского края, а также обязанности атамана ККВ. Ранее Долуда вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.