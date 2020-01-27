Кубанское казачье войско вместо Долуды возглавил его заместитель Перваков

Краснодарский край

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Во время отчетного сбора Кубанского казачьего войска 25 января исполняющим обязанности атамана назначили Николая Первакова

На мероприятии атаман Николай Долуда рассказал о проделанной за 12 лет работе и передал атаманскую булаву первому заместителю войскового атамана 71-летнему Николаю Первакову, сообщили на сайте ККВ 27 января.

Назначение Первакова и. о. атамана журналисту портала Юга.ру подтвердили в пресс-службе войска.

Напомним, 4 ноября президент России Владимир Путин назначил атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества. Через два с половиной месяца в связи с новой должностью Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора Краснодарского края, а также обязанности атамана ККВ. Ранее Долуда вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

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Кто такой Николай Перваков?

Николай Перваков родился 17 марта 1949 года в станице Кардоникской Зеленчукского района Ставропольского края в семье рабочего.

С 1973 по 2000 годы работал машинистом тепловоза, начальником транспортного цеха, заместителем директора завода и гендиректором «Кавказстройсервис».

В 2000 году Перваков стал начальником отдела по делам казачества в Черкесске. А в 2003 году переехал жить в Краснодар, где работал заместителем директора краснодарской нефтебазы компании «Роснефть».

С 1 января 2008 года и до января 2020 года Перваков был помощником заместителя главы администрации Краснодарского края и заместителем атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.

Кадровые перестановки Казачество Кубанское казачье войско Николай Долуда

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