Кубанское казачье войско вместо Долуды возглавил его заместитель Перваков
Во время отчетного сбора Кубанского казачьего войска 25 января исполняющим обязанности атамана назначили Николая Первакова
На мероприятии атаман Николай Долуда рассказал о проделанной за 12 лет работе и передал атаманскую булаву первому заместителю войскового атамана 71-летнему Николаю Первакову, сообщили на сайте ККВ 27 января.
Назначение Первакова и. о. атамана журналисту портала Юга.ру подтвердили в пресс-службе войска.
Напомним, 4 ноября президент России Владимир Путин назначил атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества. Через два с половиной месяца в связи с новой должностью Долуда сложил с себя полномочия вице-губернатора Краснодарского края, а также обязанности атамана ККВ. Ранее Долуда вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Кто такой Николай Перваков?
Николай Перваков родился 17 марта 1949 года в станице Кардоникской Зеленчукского района Ставропольского края в семье рабочего.
С 1973 по 2000 годы работал машинистом тепловоза, начальником транспортного цеха, заместителем директора завода и гендиректором «Кавказстройсервис».
В 2000 году Перваков стал начальником отдела по делам казачества в Черкесске. А в 2003 году переехал жить в Краснодар, где работал заместителем директора краснодарской нефтебазы компании «Роснефть».
С 1 января 2008 года и до января 2020 года Перваков был помощником заместителя главы администрации Краснодарского края и заместителем атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.