В Краснодаре снесут пост ДПС для строительства нового Яблоновского моста

Напомним, осенью 2019 года власти Кубани нашли подрядчика для строительства первой очереди моста, в июле 2020-го специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки, в августе на левом берегу реки Кубани завершили установку трех из семи опор, а в начале ноября заложили их фундамент. Изначально планировалось завершить объект в 2025 году, но губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал , что мост откроют раньше.

Пост отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару находится на пересечении улиц Захарова и Индустриальной. Его начнут сносить 12 декабря, а к 26 декабря работы планируют закончить. Демонтаж поста необходим для строительства нового Яблоновского моста, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На время работ на участке установят временные дорожные знаки и барьерные ограждения. В краевом минтранспорта добавили, что новый Яблоновский мост пройдет вблизи действующего моста и станет продолжением улицы Захарова. Он будет иметь по две полосы движения в прямом и обратном направлениях, тротуар и велосипедную дорожку.