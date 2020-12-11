В Краснодаре снесут пост ДПС для строительства нового Яблоновского моста
На улице Захарова 12 декабря начнут сносить пост ДПС, чтобы построить новый Яблоновский мост
Напомним, осенью 2019 года власти Кубани нашли подрядчика для строительства первой очереди моста, в июле 2020-го специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки, в августе на левом берегу реки Кубани завершили установку трех из семи опор, а в начале ноября заложили их фундамент. Изначально планировалось завершить объект в 2025 году, но губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал, что мост откроют раньше.
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Пост отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару находится на пересечении улиц Захарова и Индустриальной. Его начнут сносить 12 декабря, а к 26 декабря работы планируют закончить. Демонтаж поста необходим для строительства нового Яблоновского моста, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
На время работ на участке установят временные дорожные знаки и барьерные ограждения. В краевом минтранспорта добавили, что новый Яблоновский мост пройдет вблизи действующего моста и станет продолжением улицы Захарова. Он будет иметь по две полосы движения в прямом и обратном направлениях, тротуар и велосипедную дорожку.
Как писали Юга.ру, строительство нового четырехполосного Яблоновского моста, который свяжет Кубань и Адыгею, предусматривал еще генплан Краснодара от 2012 года. Однако сроки заключения контракта несколько раз переносили, из-за чего строительство долгое время не начиналось.
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