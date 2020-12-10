Власти Кубани ежегодно собираются решить вопрос с обманутыми дольщиками раз и навсегда. Юга.ру собрали все обещания за 12 лет
Власти Кубани 10 декабря заявили, что решат проблему с обманутыми дольщиками к 2023 году. Посмотрели, что они обещали за последние 12 лет
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 10 декабря рассказал, что с начала 2020 года дольщики проблемных домов получили 7,7 тыс. квартир, а всего в эксплуатацию за год ввели 46 долгостроев. Губернатор заявил, что в 2021 году власти планируют сдать еще 64 дома, то есть ключи от квартир получат более 10 тыс. человек. Вице-губернатор Андрей Алексеенко добавил, что дольщики 7 домов получили компенсации на общую сумму около 1 млрд рублей, а еще 18 объектов достраивают при участии регионального фонда.
Портал Юга.ру вспомнил, что ранее власти неоднократно хотели решить проблему с обманутыми дольщиками раз и навсегда. Однако сроки постоянно переносили, а число недостроев только росло. Редакция изучила все обещания властей за последние 12 лет и вот, что из этого вышло:
2008 год: Губернатор Кубани Александр Ткачев и мэр Краснодара Владимир Евланов заявили, что пора закончить с проблемой обманутых дольщиков «раз и навсегда». По их словам, из десятков недостроенных многоэтажек на тот момент осталось только семь домов — это ЖК «Изумрудный» в микрорайоне Гидростроителей и ЖК «Владимир» на Карасунской Набережной, 99. Эти комплексы возводил «Стройинтеркомплекс», который обанкротился в 2005-м.
Жилой комплекс «Изумрудный» начали строить в 2003 году. В августе 2019-го глава Краснодара Евгений Первышов встретился с Мутко и Кондратьевым и сообщил, что строительство домов завершили и люди заселятся в сентябре.
2011 год: Председатель правительства РФ Владимир Путин поручил решить проблему обманутых дольщиков к 2012 году. В ответ Ткачев заявил, что на Кубани выделили 300 млн рублей на эти цели, поэтому до конца 2012-го проблему решат полностью. Экс-губернатор обвинил во всем нечеткое законодательство и рассказал, что в Краснодаре без жилья остались 2 тыс. 737 человек, в Сочи — 717 дольщиков и еще 366 — в Новороссийске.
2012 год: в феврале Евланов в своем отчете перед губернатором еще раз подчеркнул, что к концу года проблему с дольщиками полностью решат. По его словам, за 2011 год ключи от квартир получили 1,5 тыс. семей. Также он пообещал разобраться с самостроями.
2013 год: в марте прошла краевая межведомственная комиссия на которой заявили, что за 6 лет число обманутых дольщиков сократилось вдвое. На подводящие сети к участкам с проблемными домами выделили более 740 млн рублей на четыре года, а чиновникам поручили повысить правовую грамотность населения и рассказать людям о долевом строительстве. Больше никаких обещаний на заседании не давали и сроков не называли.
«Недобросовестные застройщики продолжают нарушать права кубанцев», — так описали проблему чиновники.
2015 год: в июне власти говорили, что число обманутых дольщиков сократилось в пять раз: осталось 4,9 тыс. человек и 33 недостроенных дома. Больше половины домов пообещали сдать уже до конца года, для этого выделили еще около 300 млн рублей. В целом проблему с дольщиками назвали «наследием несовершенства законов начала 2000-х и недобросовестных застройщиков».
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2016 год: Губернатор региона Вениамин Кондратьев снова обсудил проблему обманутых дольщиков, но на этот раз с силовиками. Глава Кубани рассказал, что у 17 домов сроки сдачи в эксплуатацию вышли несколько лет назад, а всего ключи от своих квартир ждут более 9 тыс. человек из 76 объектов строительства.
Кондратьев заявил, что денег в бюджете больше нет, поэтому он лично будет контролировать каждый случай обмана и выяснять, кто давал разрешение на строительство. Именно в 2016 году власти впервые обвинили в проблемах не только застройщиков, но и себя.
«Все делается на наших глазах, на глазах муниципальной и краевой власти. Вопрос, по каким причинам она не хочет видеть проблему [обманутых дольщиков]. При выдаче разрешения на строительство, нужно понимать, кому оно дается и понимать ответственность перед населением», — возмутился Кондратьев.
2017 год: в июне вице-губернатор Андрей Алексеенко назвал решение проблем дольщиков прямой ответственностью глав муниципалитетов. В ноябре Кондратьев возмутился тем, что проблема тянется с 2005 года и заявил, что сейчас искать виноватых — неперспективно, это не приведет к результату. Глава региона поручил полностью разобраться с ситуацией к 2020 году.
В декабре на совещании власти заявили, что в официальном реестре 60 проблемных объектов. Большая часть из них находится в Краснодаре, Сочи, Анапе. При этом за 11 месяцев 2017-го в регионе ввели в эксплуатацию 75 домов.
Кроме того, Кондратьев предложил создать общественные комитеты дольщиков. Замгенпрокурора Андрей Кикоть заявил, что нет нерешаемых проблем.
2018 год: Кондратьев рассказал, что в регионе приняли закон о компенсациях для инвесторов. Глава региона выразил уверенность, что общими усилиями к 2020 году проблему с дольщиками полностью решат.
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2020 год: в марте власти заявили, что в регионе осталось 275 долгостроев. При этом теперь дом заносят в реестр даже если задержка сдачи в эксплуатацию составляет один день. Пять лет назад в список попадали только объекты, на которых полностью остановили строительство или застройщик обанкротился. При этом вице-губернатор Алексеенко на этот раз сказал, что полностью закроют вопрос с дольщиками к 2023 году.
В сентябре Кондратьева переизбрали губернатором и при вступлении в должность он еще раз пообещал решить проблему обманутых дольщиков к 2023 году.
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