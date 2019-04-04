Власти Кубани хотят купить жилье обманутым дольщикам за счет краевого бюджета
Власти Краснодарского края проработают возможность покупки квартир обманутым дольщикам за счет бюджета
Такое поручение губернатор Вениамин Кондратьев дал своему заместителю Андрею Алексеенко на встрече с обманутыми дольщиками 4 апреля.
Глава региона подчеркнул, что сложнее всего дела обстоят с инвестиционно непривлекательными домами, так как для ликвидных домов уже найдены инвесторы.
«Мы должны найти альтернативные решения проблем обманутых дольщиков. Необходимо предусмотреть выделение средств из краевого бюджета. За счет казны региона должны получать квартиры в первую очередь ветераны, инвалиды, многодетные семьи — те, кто попадает в социально незащищенную категорию населения», — заявил губернатор.
Он поручил определить категории людей, которые должны получить квартиры первыми, не дожидаясь достройки своих ЖК, сообщили в пресс-службе краевой администрации.
Как писали Юга.ру, также на мероприятии Кондратьев поручил создать муниципальное предприятие, которое займется достройкой проблемных, инвестиционно непривлекательных домов.
Краснодарский край находится на втором месте среди регионов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства, уступая только Ростовской области. Для решения проблем обманутых дольщиков стали привлекать инвесторов, их поиски губернатор поручил главам муниципалитетов.
Сейчас в краевом реестре долгостроев остается 72 объекта. В этом году власти региона планируют исключить из него более 12-ти.
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