Власти Кубани хотят купить жилье обманутым дольщикам за счет краевого бюджета

Власти Краснодарского края проработают возможность покупки квартир обманутым дольщикам за счет бюджета

Такое поручение губернатор Вениамин Кондратьев дал своему заместителю Андрею Алексеенко на встрече с обманутыми дольщиками 4 апреля.

Глава региона подчеркнул, что сложнее всего дела обстоят с инвестиционно непривлекательными домами, так как для ликвидных домов уже найдены инвесторы.

«Мы должны найти альтернативные решения проблем обманутых дольщиков. Необходимо предусмотреть выделение средств из краевого бюджета. За счет казны региона должны получать квартиры в первую очередь ветераны, инвалиды, многодетные семьи — те, кто попадает в социально незащищенную категорию населения», — заявил губернатор.