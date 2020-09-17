В Краснодаре осудили бывшую главу «Стройинтеркомплекс», которая обманывала дольщиков

Краснодарский край

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16 сентября стало известно, что в Краснодаре огласили приговор женщине, которая обманывала дольщиков

Как рассказали в Краснодарском краевом суде, строительная фирма ООО «Стройинтеркомплекс» активно и с использованием рекламы привлекала деньги дольщиков, однако свои квартиры они так и не получили. В 2010 году в отношении президента компании Елены Афанасьевой возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). С 2018 году она находилась под стражей. 

Дело Афанасьевой рассматривал Ленинский районный суд Краснодара. В нем также допросили потерпевших, многие из которых проживают не в Краснодарском крае. 16 сентября стало известно, что суд признал бывшего директора виновной и назначил ей пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд разрешил гражданам требовать удовлетворение гражданских исков.

Как писали Юга.ру, 6 июля в краевом центре вынесли приговор застройщику ЖСК «Кубанские просторы-1», который похитил у дольщиков более 205 млн рублей.

Краснодар Обманутые дольщики Строительство

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