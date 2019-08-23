Мэр Краснодара пообещал Мутко и Кондратьеву заселить дольщиков ЖК «Изумрудный» через три недели. Этого ждут 16 лет
Мэр Краснодара Евгений Первышов 23 августа заявил, что дольщиков жилого комплекса «Изумрудный», который строят с 2003 года, планируют заселить через три недели
В домах завершили все строительно-монтажные работы. Их подключили к водоотведению, электросетям, водо- и теплоснабжению. Территорию благоустроили. Рабочие обустраивают детскую площадку. Об этом Первышов рассказал во время рабочего объезда вице-премьеру Виталию Мутко и губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву.
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Как долго строят этот жилой комплекс? ЖК «Изумрудный» расположен на улице Мачуги, 2. Он включает шесть высотных домов. Их начала возводить в 2003 году компания «Стройинтеркомплекс». Однако в 2005 году она полностью прекратила работы. Достройкой домов занимался инвестор — ООО «ВСВ-Гидрострой». Дом достался инвестору с 1,2 тыс. обманутыми дольщиками.
В течение нескольких лет в эксплуатацию ввели четыре литера. В июле 2010 года Владимир Евланов, который был на тот момент мэром, проводил встречи с дольщиками. Обладателям квартир в первом литере пообещали их сдать через полтора года. В 2013 году Евланов пообещал строго контролировать ход работ на недостроенных домах. В декабре 2014 года он заявил, что оставшиеся литеры сдадут в 2015 году.
Незаселенными остались пятый и шестой корпуса. Всего в недостроенных литерах 465 квартир.
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Что сейчас обещают власти? Первышов 23 августа рассказал, что активная достройка этого комплекса началась три года назад.
«Сейчас объекты полностью построены, идет процесс сдачи в эксплуатацию. Осталось устранить незначительные замечания. Рассчитываем, что в течение двух недель пройдем процедуру ввода двух литеров», — сказал глава города.
По его словам, дольщики начнут получать ключи от квартир через три недели, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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