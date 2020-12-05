На Кубани впервые зафиксировали 9 смертей от COVID-19 за сутки

В Краснодаре скончались три больных, которые попали в больницы в тяжелом состоянии с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией. В Краевой клинической больнице №1 не смогли спасти 70-летнюю женщину с пороком аортального и митрального клапанов, Краевом клиническом госпитале ветеранов войн скончался 69-летний мужчина с язвенной болезнью, еще одна 69-летняя пациентка с гипертонией умерла в специализированной клинической инфекционной больнице.

Напомним, за прошлые сутки на Кубани зарегистрировали 170 зараженных ковидом и 9 летальных случаев. В краевом оперштабе рассказали подробности об умерших пациентах.

В Сочи врачи потеряли двух пациентов, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии и были подключены к ИВЛ. В инфекционной больнице № 2 умер 64-летний мужчина с циррозом печени, в горбольнице № 3 — 73-летняя женщина с гипертонической болезнью.

В Крымской центральной районной больнице скончался 72-летний житель Геленджика с двусторонней пневмонией. Его сопутствующие патологии — ишемия и гипертония.

В Тихорецкой ЦРБ умер 53-летний мужчина, поступивший с двусторонней полисегментарной пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Также у него была гипертония.

Еще одной жертвой коронавируса стала пациентка Северской ЦРБ — жительница райцентра с гипертонией (ее возраст не указали).