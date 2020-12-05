На Кубани впервые зафиксировали 9 смертей от COVID-19 за сутки
Оперштаб Краснодарского края 5 декабря сообщил о 9 летальных исходах пациентов с подтвержденным кронавирусом
Напомним, за прошлые сутки на Кубани зарегистрировали 170 зараженных ковидом и 9 летальных случаев. В краевом оперштабе рассказали подробности об умерших пациентах.
В Краснодаре скончались три больных, которые попали в больницы в тяжелом состоянии с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией. В Краевой клинической больнице №1 не смогли спасти 70-летнюю женщину с пороком аортального и митрального клапанов, Краевом клиническом госпитале ветеранов войн скончался 69-летний мужчина с язвенной болезнью, еще одна 69-летняя пациентка с гипертонией умерла в специализированной клинической инфекционной больнице.
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В Сочи врачи потеряли двух пациентов, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии и были подключены к ИВЛ. В инфекционной больнице № 2 умер 64-летний мужчина с циррозом печени, в горбольнице № 3 — 73-летняя женщина с гипертонической болезнью.
В Крымской центральной районной больнице скончался 72-летний житель Геленджика с двусторонней пневмонией. Его сопутствующие патологии — ишемия и гипертония.
В Тихорецкой ЦРБ умер 53-летний мужчина, поступивший с двусторонней полисегментарной пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Также у него была гипертония.
Еще одной жертвой коронавируса стала пациентка Северской ЦРБ — жительница райцентра с гипертонией (ее возраст не указали).
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Девятый летальный исход зафиксирован в Лабинской ЦРБ. Там медики не смогли спасти 82-летнюю жительницу Отрадненского района с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным COVID-19. В оперштабе добавили, что у пенсионерки было сопутствующее заболевание, но не уточнили, какое именно.
С начала пандемии в Краснодарском крае, по официальным данным, умерло 636 больных коронавирусом. Из них 49 — за последнюю неделю.
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