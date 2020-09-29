Официальные данные по смертности от коронавируса в мире могут быть ниже реальных — представитель ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 28 сентября прокомментировал официальные данные по смертности от COVID-19 в мире
Напомним, в декабре 2019 года ВОЗ сообщила, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
К 29 сентября число больных новый коронавирусной инфекцией в мире достигло 33 млн 353 тыс. 615 человек, умерли 1 млн 1 тыс. 646 пациентов. В России за все время COVID-19 заразились 1 млн 167 тыс. 805 жителей, из них умерли 20 тыс. 545 пациентов. Оперативный штаб Краснодарского края за весь период сообщил о 13 тыс. 888 случаях инфицирования в регионе и 277 летальных случаях.
В понедельник, 28 сентября, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что официальные цифры смертности от коронавируса в мире, скорее всего, ниже реальных, сообщил RT.
«Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи (смертей, вызванных коронавирусом)», — процитировало Райана РИА «Новости».
Читайте также:
Как писали Юга.ру, в начале сентября Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации смертей пациентов в ковид-госпиталях России. Глава ведомства Алла Самойлова рассказала, что, согласно данным из медицинских карт пациентов, часть медучреждений оформляли больных как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.
Все материалы по теме:
Читайте также
Статьи ПартнерскийЧелябинский метеорит и чайная церемония по-бурятски
Гид по этнокомплексу «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»