Официальные данные по смертности от коронавируса в мире могут быть ниже реальных — представитель ВОЗ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 28 сентября прокомментировал официальные данные по смертности от COVID-19 в мире

Напомним, в декабре 2019 года ВОЗ сообщила, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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К 29 сентября число больных новый коронавирусной инфекцией в мире достигло 33 млн 353 тыс. 615 человек, умерли 1 млн 1 тыс. 646 пациентов. В России за все время COVID-19 заразились 1 млн 167 тыс. 805 жителей, из них умерли 20 тыс. 545 пациентов. Оперативный штаб Краснодарского края за весь период сообщил о 13 тыс. 888 случаях инфицирования в регионе и 277 летальных случаях.

В понедельник, 28 сентября, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что официальные цифры смертности от коронавируса в мире, скорее всего, ниже реальных, сообщил RT.

«Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи (смертей, вызванных коронавирусом)», — процитировало Райана РИА «Новости».

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Как писали Юга.ру, в начале сентября Росздравнадзор выявил разночтения при регистрации смертей пациентов в ковид-госпиталях России. Глава ведомства Алла Самойлова рассказала, что, согласно данным из медицинских карт пациентов, часть медучреждений оформляли больных как умерших от других заболеваний, а не от COVID-19.

Коронавирус Эпидемии

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