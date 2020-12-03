На Кубани школьный автобус перевернулся в ДТП. Пострадали 4 ребенка

Краснодарский край

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На Кубани днем 3 декабря микроавтобус со школьниками попал в ДТП. Пострадали шесть человек, из них четверо — школьники

Авария произошло в Абинском районе около 15:00 на 40-м километре дороги Новомышастовская — Федоровская — Холмская. По предварительным данным, водитель школьного автобуса «Газель» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Nissan, который ехал по главной.

В результате машины столкнулись, микроавтобус и легковушка слетели в кювет и опрокинулись, сообщили порталу Юга.ру в прессотделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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В момент аварии в школьном автобусе помимо водителя находились четыре ребенка. Предварительно, трое из них не получили серьезных повреждений. На обследовании находится 12-летний пассажир «Галези».

Также в ДТП пострадал водитель Nissan. Он получил травму ключицы, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают экстренные службы, полиция и врачи скорой помощи. Туда выехал прокурор района.

Напомним, в конце ноября в Выселковском районе «Газель» врезалась в КамАЗ, в результате шесть человек погибли и восемь пострадали. Позже выяснилось, что грузовая «Газель» не была предназначена для перевозки людей, тем не менее, в ней ехали 15 работников, а в кузове стояли деревянные лавки.

Абинский район ГИБДД Дети ДТП Полиция Происшествия Прокуратура Школьники

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