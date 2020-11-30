На Кубани по делу о смертельном ДТП отправили в СИЗО водителя «Газели», в которой были лавки вместо сидений

Выселковский районный суд 30 ноября избрал меру пресечения водителю, который участвовал в ДТП с шестью погибшими

Напомним, утром 27 ноября на дороге Выселки — Кирпильская «Газель» при развороте столкнулась по касательной с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибло шесть человек и восемь пострадали. На организатора перевозок и 19-летнего водителя «Газели» завели уголовное дело.

Выселковский районный суд 30 ноября избрал меру пресечения водителю «Газели», против которого завели дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В судебном заседании следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, так как с учетом тяжести и резонанса совершенного преступления есть вероятность, что молодой человек скроется от следствия. Адвокат водителя возражал, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Суд исследовал материалы и решил заключить молодого человека под стражу два месяца до 27 января 2021 года включительно.