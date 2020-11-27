6 человек погибли в ДТП на Кубани, еще 4 пострадали
Утром 27 ноября в Выселковском районе произошла автомобильная авария, есть жертвы
Информация о ДТП на 5-м км дороги Выселки — Кирпильская поступила в 8:30. По предварительным данным, водитель пассажирской «Газели» при развороте не уступил дорогу грузовику КамАЗ.
В результате столкновения на месте скончались шесть человек, еще четверых доставили в медучреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
К ликвидации последствий аварии привлекли 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. Дорога не перекрыта, в зоне происшествия ввели реверсивное движение, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По факту случившегося проводится проверка. На место направили оперативную группу МЧС под руководством заместителя начальника Главного управления Евгения Поддубного.
Как писали Юга.ру, 26 ноября в Анапе столкнулись два маршрутных автобуса, пострадали оба водителя и пять пассажиров.
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