В Краснодаре иномарка врезалась в два школьных автобуса

Краснодарский край

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1 декабря в Краснодаре произошло ДТП со школьными автобусами

Утром водитель Daewoo Matiz ехал по улице Тихорецкой со стороны Восточно-Кругликовской в сторону 1-го проезда Тихорецкого. В 6:10 он выехал на встречную полосу и врезался в два школьных автобуса ПАЗ и НефАЗ, которые следовали друг за другом.

В результате ДТП пострадали два человека — водитель иномарки и его пассажир, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

Во время аварии в салоне автобусов не было школьников, водители не пострадали, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Ведомство начало проверку причин и условий, которые могли привести к ДТП.

Напомним, утром 26 ноября в Анапе столкнулись два пассажирских автобуса, 9 человек пострадали.

ДТП Краснодар

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