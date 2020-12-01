В Краснодаре иномарка врезалась в два школьных автобуса
1 декабря в Краснодаре произошло ДТП со школьными автобусами
Утром водитель Daewoo Matiz ехал по улице Тихорецкой со стороны Восточно-Кругликовской в сторону 1-го проезда Тихорецкого. В 6:10 он выехал на встречную полосу и врезался в два школьных автобуса ПАЗ и НефАЗ, которые следовали друг за другом.
В результате ДТП пострадали два человека — водитель иномарки и его пассажир, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.
Во время аварии в салоне автобусов не было школьников, водители не пострадали, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Ведомство начало проверку причин и условий, которые могли привести к ДТП.
Напомним, утром 26 ноября в Анапе столкнулись два пассажирских автобуса, 9 человек пострадали.
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