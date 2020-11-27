В грузовой «Газели», которая попала в смертельное ДТП на Кубани, перевозили на лавках 15 человек

Краснодарский край

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Стали известны новые подробности ДТП с шестью погибшими, которое произошло утром 27 ноября в Краснодарском крае

Авария произошла утром в Выселковском районе, на дороге Выселки — Кирпильская. «Газель» по касательной столкнулась с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибли шесть человек, еще трем причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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Установлено, что «Газель» не была предназначена для пассажирских перевозок. Тем не менее, в ней ехали 15 работников. На фотографиях, предоставленных пресс-службой МЧС Кубани, видно, что в кузове «Газели» стоит незакрепленная деревянная лавочка.

На место происшествия выехало руководство прокуратуры края. Ведомство организовало проверку.

Выселковский район ДТП Прокуратура смерть

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