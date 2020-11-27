В грузовой «Газели», которая попала в смертельное ДТП на Кубани, перевозили на лавках 15 человек

Авария произошла утром в Выселковском районе, на дороге Выселки — Кирпильская. «Газель» по касательной столкнулась с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибли шесть человек, еще трем причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что «Газель» не была предназначена для пассажирских перевозок. Тем не менее, в ней ехали 15 работников. На фотографиях, предоставленных пресс-службой МЧС Кубани, видно, что в кузове «Газели» стоит незакрепленная деревянная лавочка.

На место происшествия выехало руководство прокуратуры края. Ведомство организовало проверку.