В парке «Краснодар» запретили ходить по траве

Краснодарский край

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Перед началом зимы в парке «Краснодар» рассказали о новых правилах прогулок по зеленым зонам

В инстаграме парка 30 ноября сообщили, что по газонам теперь нельзя бегать и ходить. Ограничение связано с погодными условиями: замерзшая трава «очень нежная и легко ломается»:

«Давайте вместе будем заботиться о моих жителях? Вам под силу сохранить газоны красивыми».

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Как писали Юга.ру, в июне в парке запретили ездить на электротранспорте и самокатах и сократили время езды на велосипедах.

Ранее в администрации парка просили не вставать на клумбы во время фотосессии с шалфеем. При этом после отцветания оставшиеся растения раздавали прохожим.

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