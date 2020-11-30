В парке «Краснодар» запретили ходить по траве
Перед началом зимы в парке «Краснодар» рассказали о новых правилах прогулок по зеленым зонам
В инстаграме парка 30 ноября сообщили, что по газонам теперь нельзя бегать и ходить. Ограничение связано с погодными условиями: замерзшая трава «очень нежная и легко ломается»:
«Давайте вместе будем заботиться о моих жителях? Вам под силу сохранить газоны красивыми».
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Как писали Юга.ру, в июне в парке запретили ездить на электротранспорте и самокатах и сократили время езды на велосипедах.
Ранее в администрации парка просили не вставать на клумбы во время фотосессии с шалфеем. При этом после отцветания оставшиеся растения раздавали прохожим.
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