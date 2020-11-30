В парке «Краснодар» запретили ходить по траве

Перед началом зимы в парке «Краснодар» рассказали о новых правилах прогулок по зеленым зонам

В инстаграме парка 30 ноября сообщили, что по газонам теперь нельзя бегать и ходить. Ограничение связано с погодными условиями: замерзшая трава «очень нежная и легко ломается»:

«Давайте вместе будем заботиться о моих жителях? Вам под силу сохранить газоны красивыми».