В парке «Краснодар» утеплили на зиму экзотические деревья

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» 23 октября рассказали, какие экзотические деревья укрыли на зиму специальными куполами

Напомним, 26 декабря 2019 года открылась четвертая очередь парка «Краснодар». На новой территории высадили деревья, часть из которых закрыли украшенными куполами для обогрева. Как выглядит новая очередь парка, можно посмотреть в фоторепортаже Юга.ру здесь.

В этом году хоризию, жакаранды, делоникс перед холодами снова укрыли специальными куполами.

«Самые внимательные и заботливые агрономы заботятся о том, чтобы моим жителям, привыкшим к тропическим условиям, было комфортно в наших "суровых" зимних условиях», — сообщили накануне в официальном инстаграме парка «Краснодар».

Фоторепортаж Юга.ру:

Ранее Юга.ру сообщали, что в этом году в парке «Краснодар» три раза цвел шалфей, появилась еще одна скульптура арт-группы Recycle, запустили аудиопрогулки и открылись спортплощадки. О том, как выглядит спортивное пространство в парке, смотрите в фоторепортаже Юга.ру.

Краснодар парк «Краснодар» Погода Растениеводство

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