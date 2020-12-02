Житель Сочи решил развлечь гостей на свадьбе стрельбой из автомата, на него завели дело

2 декабря в полиции Сочи рассказали об уголовном деле в отношении местного жителя

Накануне в пабликах опубликовали видео со свадьбы, в котором парень стреляет в воздух из автомата. Это происходило на улице.

Полицейские установили, что стрелял 29-летний житель города-курорта. На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время мужчина задержан, свою вину признал и пояснил сотрудникам полиции, что таким образом решил развлечь гостей на свадьбе друга», — сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи 2 декабря.

Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года в Сочи участники свадебного кортежа устроили дрифт на дороге.