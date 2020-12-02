Минздрав Кубани: у 80% пациентов ковид-госпиталей нет положительных тестов на коронавирус
Министерство здравоохранения Краснодарского края 2 декабря в очередной раз заявило, что в регионе свободно 16% коек в ковидных госпиталях
Напомним, 8 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе стабильная эпидемиологическая обстановка и свободно 16% коек в ковидных госпиталях, поэтому оснований для ввода карантина нет. В конце месяца в министерстве здравоохранения Кубани уточнили, что пустыми остаются около 17% мест в больницах. 2 декабря ведомство снова зявило о 16% свободных коек.
В администрации Краснодарского края 2 декабря сообщили, что сейчас в ковидных госпиталях региона развернуто 5 тыс. 963 койки, при этом свободны 16% из них. В больницах на данный момент находится 5 тыс. 12 человек с симптомами коронавируса. Положительные тесты получили 20% из них, то есть примерно 1 тыс. человек. Более 4 тыс. пациентов (80%) занимают койки в ковидных госпиталях без подтвержденного коронавируса.
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Портал Юга.ру изучил ковидную сводку за 2 декабря, которую ранее опубликовал оперштаб. Так, за время пандемии официально COVID-19 выявили у 22 тыс. 419 человек, причем выздоровели 15 тыс. 266 из них и еще 614 умерли. Получается, что на сегодняшний день в регионе 6 тыс. 539 человек с положительным результатом на COVID-19. Согласно сделанному выше расчету, в больницах находится 1 тыс. из них — то есть около 15% от общего числа зараженных.
Кроме того, в краевом минздраве рассказали, что ко 2 декабря заняты 23% от всех аппаратов искусственной вениляции легких, уточнив, что их используют не только при лечении коронавируса. По данным сводки оперштаба, сейчас на ИВЛ находятся 54 пациента с коронавирусом.
Как писали Юга.ру, с середины ноябя в России действует постановление Роспотребнадзора, согласно кторому лабораторное исследование на коронавирус должны проводить не дольше 48 часов с момента поступления материала для анализа.
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