Минздрав Кубани: у 80% пациентов ковид-госпиталей нет положительных тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения Краснодарского края 2 декабря в очередной раз заявило, что в регионе свободно 16% коек в ковидных госпиталях

Напомним, 8 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе стабильная эпидемиологическая обстановка и свободно 16% коек в ковидных госпиталях, поэтому оснований для ввода карантина нет. В конце месяца в министерстве здравоохранения Кубани уточнили, что пустыми остаются около 17% мест в больницах. 2 декабря ведомство снова зявило о 16% свободных коек.