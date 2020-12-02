В России снова побили рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В Краснодарском крае ко 2 декабря коронавирус официально диагностировали у 22 тыс. 419 человек

По данным федерального оперштаба, в России за прошлые сутки выявили 25 тыс. 345 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах и 589 смертей .

Больше всего человек инфицированы в Москве (5 тыс. 191), Санкт-Петербурге (3 тыс. 684) и Московской области (1 тыс. 148). Данные по югу и Северному Кавказу такие: Ростовская область (337), Крым (233), Ставропольский край (229), Краснодарский край (167) , Чечня (120), Дагестан (110), Адыгея (100), Кабардино-Балкария (96), Карачаево-Черкесия (93), Ингушетия (81), Северная Осетия (80), Севастополь (69).