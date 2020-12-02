В России снова побили рекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
В Краснодарском крае ко 2 декабря коронавирус официально диагностировали у 22 тыс. 419 человек
По данным федерального оперштаба, в России за прошлые сутки выявили 25 тыс. 345 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах и 589 смертей.
Больше всего человек инфицированы в Москве (5 тыс. 191), Санкт-Петербурге (3 тыс. 684) и Московской области (1 тыс. 148). Данные по югу и Северному Кавказу такие: Ростовская область (337), Крым (233), Ставропольский край (229), Краснодарский край (167), Чечня (120), Дагестан (110), Адыгея (100), Кабардино-Балкария (96), Карачаево-Черкесия (93), Ингушетия (81), Северная Осетия (80), Севастополь (69).
Всего за период пандемии в России диагностировали 2 млн 347 тыс. 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 тыс. 53 смерти, выздоровело 1 млн 830 тыс. 349 человек.
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По данным оперштаба Кубани, среди 167 зараженных 98 женщин и 69 мужчин, в том числе 23 ребенка. Возраст заболевших — от 11 месяцев до 89 лет. В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получил 71 человек, в остальном случаи распределились так:
- 8 — в Выселковском районе;
- по 7 — в Сочи, Абинском, Курганинском и Северском районах;
- по 6 — в Туапсинском, Калининском, Павловском и Темрюкском районах.
- 5 — в Красноармейском районе;
- по 4 — в Апшеронском и Новопокровском районах;
- по 3 — в Успенском и Новокубанском районах;
- по 2 — в Новороссийске, Анапе, Отрадненском, Кавказском, Староминском и Усть-Лабинском районах;
- по 1 — в Каневском, Кущевском, Крыловском, Приморско-Ахтарском и Крымском районах.
Всего за период пандемии в Краснодарском крае ковидом заразились 22 тыс. 419 человек, из них 1 тыс. 923 ребенка. Выздоровели 15 тыс. 266 пациентов (+111), умерли 614 человек (+8). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 54 пациента, еще 3 — на ЭКМО, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
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