В Краснодаре произошло массовое ДТП с машиной такси

ДТП случилось в 8:40 на улице Суворова на съезде с моста. По предварительным данным, водитель автомобиля ТагАЗ ехал в сторону улицы Ставропольской и не уступил дорогу машине Datsun. После столкновения иномарку развернуло и она врезалась в машину такси Lifan. При этом водитель ТагАЗа от удара отлетел на клумбу.

В аварии никто не пострадал, на водителя отечественной машины составили административный протокол, сообщили порталу Юга.ру 2 декабря в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Такси регулярно становятся участниками аварий в Краснодаре. Так, только в ноябре Юга.ру трижды писали о происшествиях с участием таких машин: в начале месяца пассажирку такси зажало в машине после ДТП в пригороде; спустя несколько дней столкнулись автомобили сразу трех сервисов — Uber, «Ситимобил» и «Яндекс», а в конце ноября водитель «Яндекса» врезался в машину своего коллеги, пострадал клиент одного из них.