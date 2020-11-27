В Краснодаре столкнулись два такси «Яндекс», пострадал пассажир

В 1:00 автомобиль Lada ехал по улице Суворова от Карасунской в сторону Ленина. Водитель не уступил дорогу Hyundai и врезался в него. На видео в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» видно, что участниками аварии стали две машины такси «Яндекс».

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки. Устанавливается степень причиненного ему вреда. Также обоих водителей привлекли к административной ответственности за отсутствие обязательного страхования. Это влечет штраф в размере 800 рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Отметим, 9 ноября в краевой столице случилось аналогичное ДТП. Тогда столкнулись сразу три машины такси: Uber, «Ситимобил» и «Яндекс».