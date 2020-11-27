В Краснодаре столкнулись два такси «Яндекс», пострадал пассажир

Краснодарский край

Распечатать

В центре Краснодара ночью 27 ноября произошло ДТП

В 1:00 автомобиль Lada ехал по улице Суворова от Карасунской в сторону Ленина. Водитель не уступил дорогу Hyundai и врезался в него. На видео в телеграм-канале «Телетайп Краснодара» видно, что участниками аварии стали две машины такси «Яндекс».

Читайте также:

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки. Устанавливается степень причиненного ему вреда. Также обоих водителей привлекли к административной ответственности за отсутствие обязательного страхования. Это влечет штраф в размере 800 рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Отметим, 9 ноября в краевой столице случилось аналогичное ДТП. Тогда столкнулись сразу три машины такси: Uber, «Ситимобил» и «Яндекс».

ДТП Краснодар Такси Яндекс

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Первышов захотел, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли в бюджет города, а не края. Чтобы тратить эти деньги на камеры видеонаблюдения
В Краснодаре произошел пожар на НПЗ
В Краснодаре столкнулись два такси «Яндекс», пострадал пассажир
В Нальчике школьник с родственниками напал на учителя, а тот начал отстреливаться. В итоге педагог попал в реанимацию
В Адыгее во время погони полицейский открыл стрельбу и ранил 14-летнюю девочку
В «Агрокомплексе» отрицают, что в ДТП с «Газелью» и КамАЗом погибли работники фирмы

Лента новостей

Строго на юг

Покоряем Каверзинские водопады и заглядываем в Университетскую пещеру

Берегись автомобиля

Приметы и суеверия водителей, о которых вы могли не знать

Квартира, машина, смартфон

«Пятёрочка» снова исполняет мечты

Реклама на портале