В Краснодаре столкнулись троллейбус и такси, есть пострадавшие

Сразу четверо пострадавших! Целый троллейбус, следующий по второму маршруту, сегодня не заметил водитель "Яндекс такси"! В результате этого столкновения пострадал и сам водитель "легковушки" (виновник ДТП), пассажир такси и два пассажира троллейбуса. Как бы вы не спешили, перемещаясь по городу в такси, согласитесь, что это не стоит нервотрепки, травм и переживаний, когда случается очередное происшествие на дороге! Берегите себя! #ктту #мупктту #транспорткраснодар #общественныйтранспорт #происшествия #дтп