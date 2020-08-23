В Краснодаре столкнулись троллейбус и такси, есть пострадавшие

Сообщение об аварии на перекрестке улиц Октябрьской и Чапаева поступило в полицию в 12:00. Водитель такси двигался по Чапаева со стороны Рашпилевской. При пересечении перекрестка на Октябрьской он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим со стороны Северной в сторону Карасунской троллейбусом.

После столкновения легковушка наехала на дорожное ограждение. Судя по фотографиям, опубликованным в инстаграме МУП «КТТУ», машина сбила забор. По данным УМВД России по Краснодару, в результате происшествия в медицинские учреждения отвезли пассажирку троллейбуса, водителя и пассажира такси.

В то же время в пресс-службе МУП КТТУ отмечали, что в ДТП пострадали четверо: водитель и пассажир такси и два человека, которые ехали в троллейбусе. Последний двигался по маршруту № 2, врезавшаяся легковушка обслуживала клиентов «Яндекс.Такси».

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Напомним, 17 августа в краевой столице произошла еще одна авария с участием общественного транспорта. Иномарка Reno выехала на трамвайные пути, произошло столкновение с вагоном. Пострадали два человека.