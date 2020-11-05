На Кубани женщину зажало в такси после ДТП

На 1434-м километре трассы М4 «Дон» столкнулись две машины — ВАЗ-2114 и такси Hyundai Solaris. По словам очевидцев, водитель отечественной машины выехал на встречную полосу, после чего произошел удар.

В результате ДТП пострадали три человека. Водителя ВАЗ-2114 увезли на скорой, также ушибы получил водитель такси. Его пассажирка не смогла самостоятельно выбраться из автомобиля, на помощь ей выехали специалисты «Кубань-СПАС».

Они сняли переднюю и заднюю дверь машины с помощью гидравлического инструмента, а затем вырезали среднюю стойку. Затем женщину извлекли из машины и передали медикам.

Оказалось, что пострадавшая — жительница Краснодара. Во время столкновения у нее повредился искусственный состав в ноге, из-за чего она не смогла самостоятельно передвигаться. Женщину госпитализировали, сообщили в инстаграме «Кубань-СПАС».

Напомним, в апреле в Сочи столкнулись две иномарки. В одной из них зажало женщину-водителя. Ей пришлось оказать психологическую помощь до приезда спасателей из-за сильного стресса.