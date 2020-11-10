Такси Uber, «Ситимобил» и «Яндекс» столкнулись на улице Краснодара
В Краснодаре 9 ноября произошла авария на улице Автолюбителей
Водитель Volkswagen Polo ехал по улице Автолюбителей от Мачуги в сторону Трудовой славы. Он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Kia Rio, который двигался впереди него. Та иномарка, в свою очередь, врезалась в Hyundai Solaris. На видео в телеграм-канале «Автомобильный Краснодар» видно, что в аварию попали машины такси трех компаний: Uber, «Ситимобил» и «Яндекс».
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В результате ДТП никто не пострадал. На водителя Volkswagen составили административный протокол за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, ему грозит штраф в 1,5 тыс. рублей. Кроме того, водителю Kia Rio выписали протокол за отсутствие автостраховки, это повлечет штраф в 800 рублей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 10 ноября.
Напомним, в августе в краевой столице столкнулись такси и троллейбус, пострадали три человека.
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