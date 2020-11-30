В Краснодаре всего два муниципальных туалета работают на 1,3 млн человек

Портал Юга.ру получил от администрации Краснодара ответ на запрос о работе общественных туалетов

19 ноября, во Всемирный день туалета, краснодарец Виталий Черкасов устроил велопробег в городе таким образом, чтобы маршрут его передвижения на карте преобразовался в фигуру человека, которому нужно в туалет. Так велосипедист привлек внимание к проблеме нехватки туалетов в Краснодаре.

После этого портал Юга.ру решил узнать, какое количество городских туалетов работает в городе и сколько еще планируется открыть. 30 ноября в мэрии Краснодара рассказали, что в краевом центре есть 10 муниципальных туалетов: в сквере Дружбы народов (улица Орджоникидзе — улица Рашпилевская);

на Мариинском бульваре (пересечение улиц Октябрьской и Постовой);

в сквере 80-летия образования Краснодарского края (Юбилейный микрорайон);

в сквере Казачьей Славы (улица Бершанской — Гоголя);

в Субботнем сквере (улица Уральская, 156/1);

в Молодежном сквере (улица Сормовская);

на прилегающей территории Ботанического сада (улица Красных Партизан);

в Фестивальном сквере (Фестивальный микрорайон);

в Майском сквере (Фестивальный микрорайон);

в сквере Пограничников (улица Мачуги). При этом сейчас работают только два туалетных модуля — в сквере Дружбы народов и около Ботанического сада . Работа остальных туалетов приостановлена из-за отсутствия подрядной организации, которая должна обслуживать кабины. Сейчас мэрия подготовила техническую документацию для заключения контракта с подрядчиком, «выполнен запрос ценовых предложений». Согласно Правилам благоустройства Краснодара, во всех зонах рекреационного назначения (парки, скверы, набережные, бульвары) должны быть предусмотрены туалетные кабины. При этом их норма на единицу площади либо на количество людей не установлена документом.



На федеральном уровне в России не прекращали действовать санитарные правила содержания общественных территорий (СанПиН 42-128-4690-88), которые были приняты еще в 1988 году в СССР. Согласно ним, общественные туалеты должны располагаться не ближе 50 метров от места массового скопления людей, исходя из расчета одна кабина на 500 посетителей. Также туалеты необходимо размещать на рынках (не менее одного на каждые 50 торговых мест) и пляжах (одно место на 75 посетителей). При этом, по данным УВД, в 2017 году в Краснодаре проживали 1,3 млн человек .



Однако, по разъяснениям Роспотребнадзора РФ от 2018 года, санитарные правила этого документа действуют только в той части, которая не противоречит современному законодательству страны. А согласно нему, органы госнадзора и муниципального контроля не вправе требовать выполнения норм, которые были установлены в СССР.

Читайте также: Женщина вышла в туалет у трассы под Геленджиком и провалилась в шестиметровый колодец

На вопрос о том, бесплатно ли посещение туалетов, в мэрии ответили, что муниципальные туалетные кабины передали казенному учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства», которое планирует предоставлять услуги «на безвозмездной основе». Пока же проходить без оплаты могут только маломобильные граждане и дети до пяти лет. Кроме того, кабины бесплатны для всех и действуют круглосуточно во время проведения массовых мероприятий. В мэрии указали, что биотуалетные модули в Краснодаре состоят из двух кабин — для граждан всех категорий и для маломобильных посетителей. Кабины для вторых оборудованы пандусами.

Также редакция поинтересовалась, какую сумму ежегодно тратит администрация города на содержание общественных туалетов. В пресс-службе мэрии ответили, что денежные средства на работу туалетов прежде не выделялись . После заключения контракта определят сумму, которую необходимо «запланировать и выделить из муниципального бюджета на эти цели». Также Юга.ру вспомнили о намерении мэрии установить в течение 2020 года общественные туалеты в четырех местах: на Школьном бульваре в Юбилейном микрорайоне, в Дмитриевском сквере около Дмитриевской дамбы, а также в сквере Гатова на улице Стасова и сквере Льва Толстого в районе улицы Славянской. В мэрии отметили, что в связи «со сложившейся напряженностью пополнения бюджета Краснодара, приобретение и установка в 2020 году новых общественных туалетов не были возможными» .

Читайте также: Главный архитектор Краснодара показала проект нового Политехнического сквера