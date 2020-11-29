Главный архитектор Краснодара показала проект нового Политехнического сквера

Краснодарский край

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Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 29 ноября показала в соцсетях, как может выглядеть новая зеленая зона возле КубГТУ

Возле Кубанского государственного технологического университета есть заброшенный участок. Согласно генплану Краснодара, на участке запрещено строительство — может быть только зеленая зона.

Власти города совместно с руководством вуза решили создать там студенческий сквер. При этом мэр Краснодара Евгений Первышов предложил, чтобы эскиз проекта придумали студенты.

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С 23 по 27 ноября департамент архитектуры и градостроительства Краснодара и совместно с руководством КубГТУ провел студенческий архитектурный воркшоп «Полисквер», сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В мероприятии участвовали студенты семи вузов, в том числе одного из Санкт-Петербурга. Их разделили на четыре команды, у каждой был наставник из числа профессиональных архитекторов. 

Команды разработали несколько вариантов эскиза нового сквера, а судьи выбрали лучший. После доработки проекта начнется его реализация.

«Уверен, сквер у нас получится именно молодежный, современный и комфортный, он станет настоящим украшением города», — написал в своем телеграм-канале Евгений Первышов.

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Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 29 ноября рассказала в соцсетях, что победила работа команды архитектора Станислава Брагина. Также она опубликовала фотографии проекта.

«Самый античный, самый классический, уважающий непростую историю этого места», — охарактеризовала эскиз Машталир.

Архитектура Вузы Евгений Первышов Краснодар КубГТУ Наталья Машталир Парки Студенты

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