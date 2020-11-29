Главный архитектор Краснодара показала проект нового Политехнического сквера

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир 29 ноября показала в соцсетях, как может выглядеть новая зеленая зона возле КубГТУ

Власти города совместно с руководством вуза решили создать там студенческий сквер. При этом мэр Краснодара Евгений Первышов предложил, чтобы эскиз проекта придумали студенты.

Возле Кубанского государственного технологического университета есть заброшенный участок. Согласно генплану Краснодара, на участке запрещено строительство — может быть только зеленая зона.

С 23 по 27 ноября департамент архитектуры и градостроительства Краснодара и совместно с руководством КубГТУ провел студенческий архитектурный воркшоп «Полисквер», сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

В мероприятии участвовали студенты семи вузов, в том числе одного из Санкт-Петербурга. Их разделили на четыре команды, у каждой был наставник из числа профессиональных архитекторов.

Команды разработали несколько вариантов эскиза нового сквера, а судьи выбрали лучший. После доработки проекта начнется его реализация.

«Уверен, сквер у нас получится именно молодежный, современный и комфортный, он станет настоящим украшением города», — написал в своем телеграм-канале Евгений Первышов.