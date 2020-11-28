С начала ноября на Кубани в ДТП погибли минимум 78 человек, из них 18 — за прошлый день

Портал Юга.ру 28 ноября изучил сводки ДТП и узнал, сколько человек погибли на Кубани с начала месяца

Напомним, накануне в Краснодарском крае произошло сразу несколько крупных аварий. Утром «Газель» столкнулась с КамАЗом, погибло шесть человек. Также утром в Новороссийске автомобиль насмерть сбил женщину. Вечером в Туапсинском районе в лобовом ДТП с грузовиком погибли трое. Примерно в то же время в Сочи водитель УАЗа скончался, врезавшись в дерево, а в Усть-Лабинске поезд снес легковушку, в которой находились 4 человека — все они погибли.

Кроме того, за прошедшие сутки погибли еще трое человек. По предварительным данным, еще одна смертельная авария случилась в Усть-Лабинске, а также по одной в Каневском и Славянском районах.