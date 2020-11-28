С начала ноября на Кубани в ДТП погибли минимум 78 человек, из них 18 — за прошлый день

Краснодарский край

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Портал Юга.ру 28 ноября изучил сводки ДТП и узнал, сколько человек погибли на Кубани с начала месяца

Напомним, накануне в Краснодарском крае произошло сразу несколько крупных аварий. Утром «Газель» столкнулась с КамАЗом, погибло шесть человек. Также утром в Новороссийске автомобиль насмерть сбил женщину. Вечером в Туапсинском районе в лобовом ДТП с грузовиком погибли трое. Примерно в то же время в Сочи водитель УАЗа скончался, врезавшись в дерево, а в Усть-Лабинске поезд снес легковушку, в которой находились 4 человека — все они погибли.

Кроме того, за прошедшие сутки погибли еще трое человек. По предварительным данным, еще одна смертельная авария случилась в Усть-Лабинске, а также по одной в Каневском и Славянском районах.

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«При любых изменениях погоды водителю необходимо проявлять особую осторожность и выбирать модель поведения, манеру вождения, которая будет безопасна для него и других водителей. Строго соблюдайте  правила дорожного движения, не допускайте опасных маневров, выбирайте безопасную дистанцию и скорость», — напомнила начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Портал Юга.ру изучил все сводки отдела пропаганды по ДТП, которые произошли в регионе начиная с 30 октября. Так, только за выходные с 30 октября по 1 ноября в авариях погибли 16 человек, в том числе 5 пешеходов, которых сбили на трассе в сильном тумане. В остальном статистика выглядит так:

  • 2 ноября — 2 человека погибли, в том числе 1 пешеход;
  • 3 ноября — нет официальных данных, но как минимум 1 пешеход в Сочи;
  • 4 ноября — 2 человека погибли, среди которых 10-летний пешеход и глава сельского поселения в Славянском районе;
  • 5 ноября — 1 человек погиб;
  • 6-8 ноября — 5 человек погибли, в том числе 3 пешехода;
  • 9 ноября — 1 пешеход погиб;
  • 10 ноября — 2 человека погибли, в том числе 1 пешеход;
  • 11 ноября — 3 человека погибли;
  • 12 ноября — 2 пешехода погибли, среди них один в Новороссийске;
  • 13-15 ноября — 9 человек погибли, среди них 4 пешехода, 1 человек скончался в аварии из-за превышения скорости и 4 — в лобовых ДТП;
  • 16 ноября — 7 человек погибли, в том числе 4 в Горячем Ключе;
  • 17 ноября — 1 пешеход погиб;
  • 18 ноября — 1 велосипедист погиб;
  • 19 ноября — 2 пешехода погибли, среди них один пенсионер в Анапе;
  • 20-22 ноября — 1 человек погиб;
  • 23 ноября — 2 человека погибли, в том числе пешеход;
  • 24 ноября — 3 человека погибли, в том числе пешеход;
  • 25-26 ноября — никто не погиб;
  • 27 ноября — 18 человек погибли.

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Кроме того, на сайте ГИБДД есть таблица со сведениями о ДТП, совершенных в Краснодарском крае по вине начинающих водителей со стажем вождения до двух лет. Согласно документу, с 1 января по 31 октября 2020 года в регионе произошло 289 аварий с молодыми водителями, в которых 24 человека погибли и 33 пострадали.

ДТП Краснодар смерть

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