Три человека погибли в ДТП в Туапсинском районе

Авария случилась на трассе Джубга — Сочи около 22:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda ехал в сторону поселка Джубга, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался во встречный грузик Iveco.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.