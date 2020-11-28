Три человека погибли в ДТП в Туапсинском районе
На трассе Джубга — Сочи вечером 27 ноября произошло смертельное ДТП с грузовиком
Авария случилась на трассе Джубга — Сочи около 22:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda ехал в сторону поселка Джубга, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался во встречный грузик Iveco.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, 27 ноября случилось еще несколько аварий с летальными исходами. Так, утром 27 ноября на дороге Выселки — Кирпильская «Газель» при развороте столкнулась по касательной с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибло шесть человек, а на организатора перевозок завели уголовное дело.
Кроме того, рано утром в Новороссийске произошло ДТП, жертвой которого стала женщина-пешеход.
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