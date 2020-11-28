Три человека погибли в ДТП в Туапсинском районе

Краснодарский край

Распечатать

На трассе Джубга — Сочи вечером 27 ноября произошло смертельное ДТП с грузовиком

Авария случилась на трассе Джубга — Сочи около 22:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda ехал в сторону поселка Джубга, на закруглении дороги он не справился с управлением и врезался во встречный грузик Iveco.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 27 ноября случилось еще несколько аварий с летальными исходами. Так, утром 27 ноября на дороге Выселки — Кирпильская «Газель» при развороте столкнулась по касательной с груженым КамАЗом, который ехал в попутном направлении. В ДТП погибло шесть человек, а на организатора перевозок завели уголовное дело.

Кроме того, рано утром в Новороссийске произошло ДТП, жертвой которого стала женщина-пешеход.

ДТП Полиция смерть Туапсинский район

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Три человека погибли в ДТП в Туапсинском районе
В Анапе начали обустраивать зимние пляжи с «песковиками»
В Сочи на сальном дереве созрели плоды, которые могут использовать для биодизеля
В Краснодаре второй раз за осень меняют маршрут автобуса № 155А
На организатора перевозок завели уголовное дело после ДТП на Кубани, в котором погибли шесть человек
Новый мэр Анапы решил украсить курорт к Новому году по-новому

Лента новостей

Строго на юг

Покоряем Каверзинские водопады и заглядываем в Университетскую пещеру

Берегись автомобиля

Приметы и суеверия водителей, о которых вы могли не знать

Квартира, машина, смартфон

«Пятёрочка» снова исполняет мечты

Реклама на портале