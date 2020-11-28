В Сочи водитель УАЗа погиб, врезавшись в дерево

В Хостинском районе Сочи вечером 27 ноября УАЗ врезался в дерево, один человек погиб и один пострадал

Авария случилась вечером в районе Мацесты. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель машины погиб, пассажира госпитализировали, рассказал порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Напомним, 27 ноября в Краснодарском крае произошло еще несколько смертельных ДТП. Утром Газель» столкнулась при развороте с груженым КамАЗом. В аварии погибло шесть человек. Также утром в Новороссийске автомобиль насмерть сбил женщину. Вечером в Туапсинском районе на трассе Джубга — Сочи в лобовом ДТП с грузовиком погибли трое.