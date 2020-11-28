Четыре человека погибли в ДТП с машиной и товарным поездом
В Усть-Лабинске вечером 27 ноября товарный поезд снес машину, в которой находилось четыре человека
По предварительным данным, накануне вечером на нерегулируемом железнодорожном переезде в Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира машины погибли.
На месте аварии следователи осмотрели место происшествия, автомобиль и подвижный состав. Также опрашиваются очевидцы, члены локомотивной бригады. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУТ СК РФ Елена Марковская.
Также следственный отдел организовал доследственную проверку.
Напомним, 27 ноября в Краснодарском крае произошло еще несколько смертельных ДТП. Утром Газель» столкнулась при развороте с груженым КамАЗом. В аварии погибло шесть человек. Также утром в Новороссийске автомобиль насмерть сбил женщину.
Вечером в Туапсинском районе на трассе Джубга — Сочи в лобовом ДТП с грузовиком погибли трое. Кроме того, в Сочи водитель УАЗа погиб, врезавшись в дерево.
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