Четыре человека погибли в ДТП с машиной и товарным поездом

В Усть-Лабинске вечером 27 ноября товарный поезд снес машину, в которой находилось четыре человека

По предварительным данным, накануне вечером на нерегулируемом железнодорожном переезде в Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира машины погибли.

На месте аварии следователи осмотрели место происшествия, автомобиль и подвижный состав. Также опрашиваются очевидцы, члены локомотивной бригады. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУТ СК РФ Елена Марковская.

Также следственный отдел организовал доследственную проверку.