Четыре человека погибли в ДТП с машиной и товарным поездом

Краснодарский край

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В Усть-Лабинске вечером 27 ноября товарный поезд снес машину, в которой находилось четыре человека

По предварительным данным, накануне вечером на нерегулируемом железнодорожном переезде в Усть-Лабинске легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом. Водитель и три пассажира машины погибли.

На месте аварии следователи осмотрели место происшествия, автомобиль и подвижный состав. Также опрашиваются очевидцы, члены локомотивной бригады. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУТ СК РФ Елена Марковская.

Также следственный отдел организовал доследственную проверку.

Напомним, 27 ноября в Краснодарском крае произошло еще несколько смертельных ДТП. Утром Газель» столкнулась при развороте с груженым КамАЗом. В аварии погибло шесть человек. Также утром в Новороссийске автомобиль насмерть сбил женщину.

Вечером в Туапсинском районе на трассе Джубга — Сочи в лобовом ДТП с грузовиком погибли трое. Кроме того, в Сочи водитель УАЗа погиб, врезавшись в дерево.

ДТП Поезда смерть Усть-Лабинский район

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