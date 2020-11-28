На Кубани возбудили уголовное дело после ДТП с поездом и машиной, где погибли четыре человека

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Расследование уголовного дела продолжается, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУТ СК РФ Елена Марковская.

Позже в следкоме уточнили, что ДТП случилось около 21:50 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станций Двубратский — Усть-Лабинск. Машину снес грузовой поезд сообщением Невинномысск — Туапсе.

Напомним, товарный поезд сбил легковую машину накануне вечером на переезде в Усть-Лабинске. Погибли четыре человека, которые находились в автомобиле.

Как писали Юга.ру, 27 ноября в Краснодарском крае в ДТП погибли как минимум 15 человек. Утром «Газель» столкнулась с груженым КамАЗом, погибло шесть человек. Также утром в Новороссийске автомобиль насмерть сбил женщину.

Вечером в Туапсинском районе на трассе Джубга — Сочи в лобовом ДТП с грузовиком погибли трое. Кроме того, в Сочи водитель УАЗа погиб, врезавшись в дерево.