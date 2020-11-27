В Краснодарском крае коронавирус подтвердился у еще 174 человек

Оперативный штаб Краснодарского края 27 ноября сообщил о 174 новых случаях COVID-19 и 6 летальных исходах

Согласно федеральной статистике, в России за сутки ковид диагностировали у 27 тыс. 543 человек. При этом 22,6% новых заболевших переносили вирус бессимптомно, написал RT. К 27 ноября COVID-19 подтвердился у 2 млн 215 тыс. 533 жителей России . За весь период наблюдений скончались 38 тыс. 558 пациентов, в том числе 496 — за прошлый день . При этом выздоровели 1 млн 712 тыс. 174 россиянина (+26 тыс. 682).

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (+7 тыс. 918), Санкт-Петербурге (+3 тыс. 687) и Московской области (+1 тыс. 58).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым случаям инфицирования следующая: Ростовская область — 317, Ставропольский край — 225, Крым — 218, Краснодарский край — 174 , Дагестан — 105, Чечня — 101, Кабардино-Балкария — 92, Карачаево-Черкесия — 88, Адыгея — 83, Северная Осетия — 78, Ингушетия — 77, Севастополь — 58.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, в числе 174 новых заболевших 92 женщины и 82 мужчины. Самому младшему пациенту 11 месяцев, старшему — 88 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 56;

в Новороссийске и Курганинском районе — по 9;

в Сочи, Анапе, Кавказском, Гулькевичском и Мостовском районах — по 8;

в Белореченском районе — 7;

в Выселковском, Темрюкском и Красноармейском районах — по 6;

в Лабинском и Туапсинском районах — по 5;

в Ейском районе — 4;

в Абинском районе — 3;

в Апшеронском, Отрадненском, Староминском, Успенском, Новопокровском и Крымском районах — по 2;

в Динском, Калининском, Тимашевском, Щербиновском, Новокубанском и Павловском районах — по 1.

По данным краевого минздрава, за все время в лабораториях Кубани провели 1 млн 684 тыс. 83 исследования на COVID-19. Показатель заболеваемости достиг 380,1 случая на 100 тыс. населения региона. К 27 ноября на Кубани официально подтвердились 21 тыс. 573 случая коронавируса . За все время выздоровел 14 тыс. 601 человек. В «красных зонах» умерли 579 пациентов (+6 за сутки) . Еще 49 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.