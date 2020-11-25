На Кубани организовали нелегальную сеть АЗС, создателей будут судить
24 ноября следственный комитет рассказал об уголовном деле в отношении трех жителей Ростовской области, которые организовали несанкционированные АЗС в Краснодарском крае
По версии следствия, с 2017 по 2019 год три жителя Ростовской области организовали на территории области и Краснодарского края сеть несанкционированных АЗС. Они не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей либо руководителей и учредителей юридического лица и стремились извлечь прибыль из своего проекта. Для того, чтобы нелегальные заправки работали бесперебойно, злоумышленники привлекали людей, которые не знали об их преступной деятельности. При этом они перерабатывали и реализовывали дизельное топливо с нарушением требований пожарной безопасности.
За время существования преступной группы ее члены извлекли доход на сумму более 590 млн рублей. Кроме того, они легализовали более 30 млн рублей через совершение финансовых операций.
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На них завели, в зависимости от роли и степени участия, уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные организованной группой), п. «а, б» ч. 2 ст. 171УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в особо крупном размере).
Сейчас дело направили в суд, сообщили 24 ноября в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Напомним, в 2018 году ФСБ обнаружила на десятках заправок юга России вирусы, позволяющие недоливать топливо. А в августе 2020 года на АЗС в Динском районе произошел взрыв, из-за которого пострадали шесть человек. Двое из них скончались в больнице. После происшествия губернатор Кубани Вениамин Кондратьев захотел проверить все АЗС края на законность. В сентябре портал Юга.ру направил запрос администрации региона о результатах проверки, однако ответ так и не прислали. Как уточнили в пресс-службе 24 ноября, сведения для него еще собирают.
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