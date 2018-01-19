ФСБ обнаружила на десятках заправок юга России вирусы, позволяющие недоливать топливо

На АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа и других южных регионах обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива

Вирусы на десятках заправок, принадлежащих крупнейшим нефтяным компаниям, выявили сотрудники ФСБ. Их создатель и распространитель — ставропольский хакер Денис Заев задержан, пишет «Росбалт».

По данным ФСБ, в некоторых случаях недолив составлял до 7% от количества заправляемого бензина. В правоохранительных органах отмечают, что по своим масштабам это одна из самых крупных подобных афер. Нелегальная выручка составила сотни миллионов рублей.

Заеву удалось создать вирусы, которые сложно было выявить специалистам службы контроля нефтяных компаний, проверяющих АЗС, и сотрудникам МВД — силовикам удалось установить мошенничество оперативным путем.

В ФСБ полагают, что Заев предлагал свою разработку руководящим сотрудникам АЗС. В некоторых случаях он не только получал деньги за программу, но и имел долю с украденных средств.

Вирусы внедрялись как в программное обеспечение самих колонок, так и в системы суммарных счетчиков, технологических проливов, контрольно-кассового учета. Когда клиент заправлялся, программа автоматически недоливала ему от 3 до 7% оплаченного бензина. При этом счетчик на колонке и все программы учета у оператора отображали, что в бак залит полный объем. Похищенный бензин сливался в резервуар, который заранее оставляли пустым, информацию о таких проливах вирус стирал. После наполнения резервуара, этот бензин пускался в продажу, и эти сделки не отображались в системе контрольно-кассового учета.

Заеву предъявлены обвинения по ст. 159 (Мошенничество в крупном размере) и 273 УК РФ (Создание и использование вредоносных программ). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.