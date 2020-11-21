Скончался болевший коронавирусом клирик собора Александра Невского в Краснодаре архимандрит Амвросий

Краснодарский край

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21 ноября стало известно о смерти настоятеля краснодарского храма архимандрита Амвросия

Клирик умер в 20 ноября в Краевой клинической больнице № 1, стало известно порталу Юга.ру из источника. У него был коронавирус, архимандрит провел в красной зоне около месяца.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел 21 ноября выразил соболезнования в связи со смертью клирика. Пресс-служба Кубанской митрополии указала, что архимандрит «снискал уважение со стороны священнослужителей, благодарную любовь прихожан и почтительное отношение властей».

Архимандрит Амвросий (Александр Диденко) родился в 1943 году в станице Брюховецкой. Окончил факультет иностранных языков в Кубанском государственном университете, работал преподавателем на кафедре немецкой филологии. Затем стал заведующим кафедры. Позже работал в Санкт-Петербургской консерватории и Кубанском политехническом институте. В 1991 году стал диаконом, затем произошел монашеский постриг. С 1996 года был настоятелем храма Александра Невского. Был кандидатом филологических наук.

Это не первый случай смерти служителей Кубанской епархии за последние полгода. 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 79-летний митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. 12 августа скончался 62-летний клирик Екатеринодарской и Кубанской епархии Александр Чесноков. 17 августа умер личный секретарь и младший брат митрополита Кубанского Исидора 76-летний протоиерей Владимир Кириченко «в результате осложнений после тяжелой болезни». Через день от коронавируса умер 69-летний протоиерей Александр Пантелеев. 24 августа скончалась старшая сестра митрополита Кубанского Исидора, 90-летняя монахиня Мария.

Коронавирус РПЦ

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