Скончался болевший коронавирусом клирик собора Александра Невского в Краснодаре архимандрит Амвросий

Клирик умер в 20 ноября в Краевой клинической больнице № 1, стало известно порталу Юга.ру из источника. У него был коронавирус, архимандрит провел в красной зоне около месяца.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел 21 ноября выразил соболезнования в связи со смертью клирика. Пресс-служба Кубанской митрополии указала, что архимандрит «снискал уважение со стороны священнослужителей, благодарную любовь прихожан и почтительное отношение властей».

Архимандрит Амвросий (Александр Диденко) родился в 1943 году в станице Брюховецкой. Окончил факультет иностранных языков в Кубанском государственном университете, работал преподавателем на кафедре немецкой филологии. Затем стал заведующим кафедры. Позже работал в Санкт-Петербургской консерватории и Кубанском политехническом институте. В 1991 году стал диаконом, затем произошел монашеский постриг. С 1996 года был настоятелем храма Александра Невского. Был кандидатом филологических наук.