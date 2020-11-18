Мэр Краснодара снова приехал посмотреть на липы, которые пересадили с улицы Московской

Мэр Краснодара Евгений Первышов 18 ноября проверил, как прошла пересадка лип с улицы Московской на территорию школы № 66

Напомним, 29 октября в Краснодаре на улице Московской начали пересаживать 674 липы войлочной Брабант, которые росли на разделительной полосе от улицы Солнечной до Петра Метальникова. К 10 ноября специалисты пересадили 179 деревьев, из них 64 — в Западном трамвайном депо. Мэр Краснодара Евгений Первышов посмотрел, как прошла пересадка лип, поручил поливать деревья, а позже предложил использовать старые трамваи для полива растений вдоль рельсов.

Через 8 дней число пересаженных лип увеличилось до 243. Из них 35 деревьев теперь растут на территории школы № 66 по улице Уссурийской. Первышов снова проверил, как прошла пересадка лип и распорядился дополнительно высадить еще несколько деревьев рядом со зданием школы, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. В своем телеграм-канале мэр рассказал, что в Краснодаре строится 9 школ и 7 детских садов, также идет проектирование еще 17 школ и 19 детсадов. Однако важно не просто строить образовательные учреждения, но и благоустраивать их территории, подчеркнул чиновник. «Они, конечно же, должны быть зелеными, по-другому в нашем южном городе нельзя. Например, сейчас в школе № 66 на улице Уссурийской высадили 35 лип. Их перенесли с места будущего строительства трамвайной линии на Московской. Получилась целая липовая аллея», — написал Первышов.

В свою очередь вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев уточнил, что на пришкольную территорию высадили 35 лип. При этом около 15 деревьев разместили рядом с памятником Евгению Дорошу, имя которого носит учебное заведение. Остальные высадили рядом со стадионом, зданием школы и вдоль забора. В первое время ухаживать за липами будут специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии», а после — сами школьники.