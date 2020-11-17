Участники акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» в 2020 году высадят более 22 тыс. деревьев и кустарников
В краевой столице в середине ноября стартовал второй этап ежегодной акции по озеленению «Краснодар — 10 тысяч деревьев»
Напомним, в середине октября чиновники предложили краснодарцам принять участие в высадке 12 тыс. деревьев в рамках ежегодной акции по озеленению «Краснодар — 10 тысяч деревьев».
В этом году акцию проводят в два этапа: весной было высажено около 11 тыс. деревьев и кустарников, а с 11 ноября должна была начаться посадка 12 тыс. растений — 10,5 тыс. саженцев и 1,5 тыс. деревьев.
Осенью в Краснодаре собирались высадить трех- и четырехлетние саженцы липы, тополя, ивы, клена, березы, церциса, катальпы и рябины, так как эти породы лучше всего адаптированы к климату и почве краевого центра.
16 ноября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили о начале осеннего этапа акции. На этой неделе администрации округов города получили для местных жителей 5 тыс. деревьев и 1,2 тыс. кустарников. Еще одна раздача саженцев запланирована на последнюю неделю месяца.
Всего за осень планируется высадить 12 тыс. деревьев, из них 10,5 тыс. — в рамках акции, а 1,8 тыс. — по программе компенсационного озеленения.
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«В Краснодаре живут активные, неравнодушные, любящие свой город жители, стремящиеся сделать его лучше. Поэтому традиционно, несколько раз в год проводим раздачу саженцев деревьев, чтобы все желающие могли высадить деревья рядом со своими домами, на прилегающих территориях. Более того, жители могут сами выбрать подходящие саженцы — и по видам деревьев, и по состоянию», — рассказал вице-мэр Андрей Дорошев.
По его словам, всего до конца года городские власти планируют высадить в Краснодаре 23 тыс. новых зеленых насаждений.
Горожане, которые хотят принять участие в озеленении, могут обратиться в администрации внутригородских округов по телефонам:
— Центральный округ: 8 (861) 267-96-28;
— Прикубанский округ: 8 (861) 226-38-05;
— Западный округ: 8 (861) 259-43-34;
— Карасунский округ: 8 (861) 231-26-66.
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