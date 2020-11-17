Участники акции «Краснодар — 10 тысяч деревьев» в 2020 году высадят более 22 тыс. деревьев и кустарников

В краевой столице в середине ноября стартовал второй этап ежегодной акции по озеленению «Краснодар — 10 тысяч деревьев»

Напомним, в середине октября чиновники предложили краснодарцам принять участие в высадке 12 тыс. деревьев в рамках ежегодной акции по озеленению «Краснодар — 10 тысяч деревьев». В этом году акцию проводят в два этапа: весной было высажено около 11 тыс. деревьев и кустарников, а с 11 ноября должна была начаться посадка 12 тыс. растений — 10,5 тыс. саженцев и 1,5 тыс. деревьев. Осенью в Краснодаре собирались высадить трех- и четырехлетние саженцы липы, тополя, ивы, клена, березы, церциса, катальпы и рябины, так как эти породы лучше всего адаптированы к климату и почве краевого центра.

16 ноября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили о начале осеннего этапа акции. На этой неделе администрации округов города получили для местных жителей 5 тыс. деревьев и 1,2 тыс. кустарников. Еще одна раздача саженцев запланирована на последнюю неделю месяца. Всего за осень планируется высадить 12 тыс. деревьев, из них 10,5 тыс. — в рамках акции, а 1,8 тыс. — по программе компенсационного озеленения.

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