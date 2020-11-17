Первышов предложил отремонтировать еще одно историческое здание в центре Краснодара, которое находится «в тяжелом состоянии»

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 16 ноября предложил за счет городского бюджета отремонтировать памятник культурного наследия на улице Красноармейской, 58

Напомним, в начале августа Евгений Первышов сообщил, что в старом центре Краснодара планируют отреставрировать пять исторических зданий. Из городского бюджета было выделено 80 млн рублей на разработку проектов по реконструкции памятников архитектуры.

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Власти собираются привести в порядок дом профессора Данилюка (Красноармейская, 30), доходный дом подрядчика Акулова (Красная, 6), многоквартирный дом по Красноармейской, 49 и дом купца Котлярова (Коммунаров, 108 Г).

Кроме того, за счет городского бюджета будет отреставрирован дом купца Лихацкого на улице Красной, 118/1. На проект реставрации здания зарезервировано более 45 млн рублей. Около объекта архитектуры собираются создать исторический квартал.

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На городской планерке 16 ноября Первышов напомнил о том, что власти заказали проекты по реконструкции памятников культурного наследия, и выразил надежду, что разработка проектов не затянется, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, мэр города предложил отремонтировать еще одно здание в центре Краснодара.

«Мы упустили один объект, недавно заметили это. Здание по Красноармейской, 58. Это наши помещения, и тоже памятник культурного наследия. Они сейчас на балансе Горкадарстра, но ими не пользуются. Они действительно в тяжелом состоянии. Давайте их включим на следующую сессию думы и будем выделять средства», — сказал Первышов.

По его словам, применение помещениям здания обязательно найдется, главное — реконструировать их и привести в порядок.

Согласно переченю объектов культурного наследия Краснодара, на Красноармейской, 58 расположен памятник истории и культуры «Дом жилой с торговыми помещениями на первом этаже, 1900-1911 годы».

Мнение урбаниста:

Отметим, 12 ноября «Ъ-Кубань» сообщил о том, что на портале госзакупок появился аукцион на проведение в этом здании противоаварийных мероприятий — реконструкции с элементами реставрации. Начальная цена контракта составляет 12,7 млн рублей. Заказчик — ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края».

Архитектура Благоустройство Евгений Первышов Историческая среда Исторический центр Краснодар Памятники архитектуры

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