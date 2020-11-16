В Адыгее избавились от самшитовой огневки и сохранили реликтовое растение

В Адыгее с 2017 года активно занимались сохранением самшита колхидского и к 2020 году добились успеха в борьбе с самшитовой огневкой

С 2012 года самшитовые леса Западного Кавказа и Черноморского побережья были почти полностью уничтожены самшитовой огневкой, которую перед зимней Олимпиадой завезли в Сочи из Стамбула с зараженными саженцами. В результате на территории России сохранилось два участка естественного произрастания самшита — в Адыгее на территории около 5 га.

В апреле 2017 года в качестве эксперимента в республике состоялась первая высадка исчезающего в природе самшита колхидского. После этого там высадили несколько тысяч саженцев самшита.

13 ноября 2020 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с заместителем председателя Правительства РФ Викторией Абрамченко обратил внимание на результативность мер по сохранению самшита колхидского.

«Возраст экосистемы составляет более 15 млн лет, но из-за распространения самшитовой огневки на территории России только в Адыгее сохранилось два участка естественного произрастания самшита колхидского. Для их сохранения при поддержке федерального центра и совместно с экологическими организациями был принят комплекс мер, создано волонтерское движение «Сохраним корни», — рассказали в пресс-службе главы Адыгеи.