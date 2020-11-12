В кубанские суды за полмесяца поступило почти 400 административных дел за нарушение режима повышенной готовности

Краснодарский край

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С начала ноября суды Кубани рассмотрели около 200 дел за нарушение режима повышенной готовности

Напомним, в конце октября власти края ужесточили масочный режим, а 5 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер. В середине месяца в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита.

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С 1 ноября 2020 года в суды Краснодарского края поступило 380 дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

В пресс-службе Краснодарского краевого суда уточнили, что из них рассмотрели около 200 дел. Суд ограничился предупреждением в отношении более 80 нарушителей. При этом 45 людей оштрафовали по ст. 20.6.1 КоАП РФ, а еще 73 физичесих и юридических лиц оштрафовали по другой статье.

Например, в Гулькевичском районе на 50 тыс. рублей оштрафовали индивидуального предпринимателя, потому что его кафе «Черный кот» работало после 23:00. Через несколько дней тот же предприниматель в том же кафе не обеспечил ношение масок. Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, суд приостановил деятельность кафе-бара на 90 суток.

Коронавирус Суд

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