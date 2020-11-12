Сроки сдачи самой большой в ЮФО школы власти Краснодара передвинули на год. Она уже готова на 50%

Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 ноября проверил, как идет строительство школы на 1 тыс. 875 мест в районе Западного обхода

В конце ноября 2019 года в районе Западного обхода началось строительство трехэтажной школы на улице Конгрессной. Там смогут учиться 1 тыс. 875 детей. В мае 2020 года власти Краснодара сообщили, что несмотря на ограничения по коронавирусу, готовность школы составляет 20%. А завершить возведение объекта хотят в 2021 году . Однако в августе на сайте администрации написали, что школу сдадут в 2022-м .

12 ноября мэр Краснодара Евгений Первышов побывал на стройплощадке. Он отметил, что строительство школы идет «достаточно быстрыми темпами». Чиновник написал в своем телеграме, что по плану объект должны сдать в 4 квартале 2022 года , но его готовность уже составляет около 50%.

«К качеству работ вопросов нет, все делается красиво, быстро, эффективно, чтобы школа была не только самой большой, но и комфортной для будущих учеников и учителей. [...] Микрорайон растет, застраивается, и образовательное учреждение здесь крайне необходимо. Когда начнется массовое заселение жителей в квартиры, здесь будет вся необходимая социальная инфраструктура», — пообещал Первышов.

По информации пресс-службы администрации Краснодара, сейчас строители занимаются отделкой внутренних помещений здания, проводят коммуникации. На объекте посменно работают 88 человек, задействованы 4 единицы техники.

Общая площадь земельного участка, на котором расположится самая большая школа в ЮФО, занимает 3,3 га, а площадь помещений — 31 тыс. кв. метров. В трехэтажном здании школы помимо классных комнат и кабинетов будут: три спортзала;

тренажерный зал;

актовый зал на 850 мест;

столовая на 750 мест.

спортивные и детские площадки;

футбольное поле с беговыми дорожками.