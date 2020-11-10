В Краснодаре оштрафуют заведения на 1,2 млн рублей за нарушение режима повышенной готовности

Краснодарский край

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6-8 ноября в Краснодаре рейды составили девять административных протоколов на заведения, в которых не соблюдались коронавирусные ограничения

Напомним, 5 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер. 6-8 ноября в Краснодаре прошли рейды по объектам торговли и общепита, в которых участвовали полицейские, сотрудники администрации и Роспотребнадзора.

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В итоге специалисты выявили семь объектов, которые не соблюдали режим повышенной готовности. Среди нарушений — отсутствие у персонала масок, работа после 00:00, предоставление услуг питания в ТРЦ и услуг по курению кальянов.

В пресс-службе мэрии уточнили, что всего с 6 по 8 ноября в городе проверили 60 предприятий общепита. Также рейды изучали соблюдение мер в ТРЦ «Красная площадь» и гипермаркете «Лента». По итогам проверки там составили один протокол. 

«Ужесточайте мероприятия, связанные с контрольными функциями. Привлекайте глав внутригородских округов — на своих территориях они тоже должны видеть и понимать, что работа ночных клубов, баров и ресторанов после 00:00 часов у нас категорически запрещена», — прокомментировал глава города Евгений Первышов 9 ноября. 

Всего же за выходные составили девять административных протоколов на должностных и юридических лиц. Общая сумма назначенных штрафов — 1,2 млн рублей. Материалы передали в суд.

В случае, если владелец заведения снова нарушит режим, ему грозит штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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Напомним, в ночь на 7 ноября сотрудники департамента потребсферы Кубани и полиция пришли в бар-караоке «Руки вверх». Они выявили, что заведение работает после полуночи, а внутри него не соблюдаются требования Роспотребнадзора. Составили протокол об административном нарушении, должностному и юридическому лицам грозит штраф до 300 тыс. рублей. При этом выяснилось, что бар уже нарушал ограничения — Роспотребнадзор предписывал закрыть его на 80 суток. Несмотря на два протокола, заведение продолжило работать вечером 7 ноября, в нем можно было заказазать столик. 

Коронавирус Краснодар Рестораны

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