В Краснодаре проверили бар «Руки вверх», который нарушает антикоронавирусные правила, и составили протокол. Это никак не отразилось на работе заведения

В департаменте потребсферы Кубани 7 ноября сообщили, что за нарушение антикоронавирусных правил краснодарскому бару «Руки вверх» грозит штраф и закрытие на три месяца

Напомним, 5 ноября власти Кубани пообещали усилить контроль за соблюдением коронавирусных мер. В администрации региона сообщили, что сотрудники полиции, Росгвардия и другие представители власти будут следить за тем, как соблюдается дистанция и масочный режим в общественных местах. В свою очередь мэр Краснодара Евгений Первышов обратился к владельцам ночных клубов и заведений общепита и пригрозил нарушителям закрывать заведения на срок до трех месяцев.

На следующий день в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили о полицейских рейдах 7 и 8 ноября на улице Красной и в прилегающих кварталах. Предполагается, что сотрудники полиции будут проверять, как соблюдается масочный режим в магазинах, кафе и ресторанах.

В ночь на 7 ноября сотрудники департамента потребсферы Кубани совместно с полицией и администрацией города проверили на соблюдение антикоронавирусных мер бар-караоке «Руки вверх», который находится на Северной, 527. Выяснилось, что заведение нарушает режим повышенной готовности и работает после полуночи, также в баре не соблюдаются требования Роспотребнадзора.

«Вечеринку, на которой все почему-то забыли о пандемии, пришлось остановить для составления протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Штраф грозит должностному и юридическому лицам, до 50 тысяч и 300 тысяч соответственно», — рассказали в пресс-службе департамента потребсферы Кубани.

В ведомстве отметили, что бар относится к злостным нарушителям антикоронавирусных мер, при этом недавно Роспотребнадзор выписывал постановление о закрытии заведения на 80 суток. Материалы проверки бара будут направлены в суд. Помимо штрафа должностному лицу может грозить дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, а для юрлица возможно увеличение штрафа до 1 млн рублей или приостановление деятельности заведения на срок до 90 суток, добавили в ведомстве.

7 ноября журналист портала Юга.ру позвонил в бар, чтобы узнать, работает ли заведение и можно ли забронировать стол на вечер. В службе бронирования сообщили, что бар работает, однако внутрь заведения пускают только до 23:00. После этого двери бара закрываются для новых посетителей. При этом остальные гости могут отдыхать дальше, и после полуночи. Отметим, что в инстаграме заведения также не сообщается о каких-либо изменениях в работе, при этом анонсируется, что 10 ноября в баре будет мероприятие с участием лидера группы «Stigmata» Тарасом Уманским.